A Mariah Carey se le escapó un pezón en una fiesta

Como cada año, tras la gala de los Oscar, llegan las fiestas. La más importante, a la que todos quieren ser invitados, es la legendaria celebración organizada por la prestigiosa revista Vanity Fair.

Varias de las invitadas apostaron por generosos escotes y tajos. Una de ellas fue Mariah Carey, quien llamó la atención de todos en la alfombra roja de la fiesta celebrada en el Centro de Artes Escénicas The Wallis Annenber.

Fanática de las prendas que dejan al descubierto su cuerpo, la cantante de 46 años impactó con un provocador y más que profundo escote que puso al límite la contención de sus pechos.

Los aros apretaron tanto los pechos de Mariah que de casualidad no saltaron al público. Pero eso no fue todo. Uno de sus pezones sí vio la luz, pero al parecer la cantante jamás se percató.

Mariah Carey tells V.F. about her morning routine at the #VFOscars party. pic.twitter.com/ooxQw32pFR

— VANITY FAIR (@VanityFair) 27 de febrero de 2017