Vendimia 2017: ensayos de artistas, compra de entradas e invitados especiales

Se inician los ensayos en el Frank Romero Day

Además de la Bendición de frutos, otras de las actividades suspendidas por las fuertes lluvias, fue el primer ensayo de los artistas en el Frank Romero Day.

Con las obras ya culminadas en el teatro griego, el domingo los artistas daban inicio formal a los ensayos pero tras las malas condiciones se postergó para este lunes a las 21.

"En caso de que llueva se volverá a suspender. Pero son decisiones que se irán tomando en el transcurso del día", indicó Gareca.

Este lunes los artistas realizarán el primer ensayo oficial en el Frank Romero Day.

Culminó la compra de entradas con reservas

Desde el viernes hasta este lunes las personas que habían reservado sus localidades para la Fiesta Nacional de la Vendimia debían comprar sus localidades en el Hipódromo de Mendoza.

En caso de no haber comprado los tickets reservados, los mismos pasan a un remanente que se pondrá a la venta desde este miércoles de 9 a 17, en el Hipódromo de Mendoza. Se venderán cuatro entradas por personas.

Hasta el momento solo hay disponibilidad para la Segunda Repetición, la noche del foclore, y desde Cultura informarán en las próximas horas si quedan localidades de las otras noches.

Venta de entradas para el Acto Central, en municipios

Dado que este año vota el público a la nueva Reina Nacional de la Vendimia, desde la Secretaría de Cultura se dispuso la venta equittiva de 120 entradas para el Acto Central en todos los municipios de la provinica.

El expendio se realizará desde este miércoles y sólo será para la noche del Acto Central. De este modo se permitirá que público de todos los departamentos participe de la elección de la nueva Reina Nacional de la Vendimia.

Sin visitas especiales

Años anteriores, el Gobierno provincial invitaba a los actos oficiales de la Vendimia a personajes importantes del ámbito político y del espectáculo. Sin embargo, desde hace dos años, las cosas han cambiado.

Así lo ha manifestado Diego Gareca, secretario de Cultura, quien refirió que aún no hay novedades acerca de la participación de Maurico Macri en los festejos, “no hay notificación alguna respecta a su visita”, dijo el funcionario que sí aclaró que vendrán varios funcionarios nacionales aunque no quiso precisar detalles de las figuras.

Respecto a figuras de la farándula, Gareca fue contundente: “Este Gobierno no ha invitado a artistas del mundo del espectáculo simplemente porque eso conlleva un gasto que no estamos en condiciones de afrontar. Invitar a una personalidad implica traslado, estadía y, en muchos casos, cachet, algo que no podemos hacer. Si llega alguna figura será porque fue invitada por algún sponsor especial o algún empresario, no por el Gobierno”, culminó.