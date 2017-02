Enojo y malestar en el Gobierno con la actitud del titular de Defensa Civil

Este fin de semana el titular de Defensa Civil, Oscar Pizarro, fue blanco de fuertes críticas por haber minimizado la alerta de los meteorólogos por las fuertes tormentas. A raíz de esta situación fuentes cercanas al gobernador Alfredo Cornejo aseguran que hay mucho malestar por la actitud de Pizarro.

La decisión de Defensa Civil de no advertir sobre las intensas lluvias le trajo un problema no esperado a la gestión de Cornejo. De hecho el 23 de febrero el organismo emitió un comunicado señalando que no había un alerta por tormentas porque señalaron que no querían “alarmar” a la población.

Pero la situación se complicó más porque la vendimia de Capital tuvo que suspenderse por la inclemencia climática que terminó volando el techo del escenario en el parque Central y en Tunuyán murió una persona murió en Tunuyán cuando un árbol cayó sobre su vivienda.

El malestar con Pizarro es grande, especialmente porque aseguran que el funcionario realizó declaraciones televisivas restándole importancia a la situación. Algunos hasta lo acusan de tener “ansias de protagonismo” y a raíz de eso no medir sus declaraciones. El problema es que su actitud terminó generando un gran revuelo en toda la provincia.

A raíz de esta situación el bloque del Diputados del peronismo está evaluando la posibilidad de citar al ministro de Seguridad, Gianni Venier o bien al mismo Pizarro para que brinden explicaciones. Otra de las opciones que barajan es presentar un pedido de informe.

“Nos parece muy grave que se haya desestimado un pronóstico. Hemos visto las respuestas de Pizarro. Defensa Civil no puede desentenderse de esa manera de advertir de que puede haber un problema grave, queremos saber por qué se trato tan livianamente el tema”; manifestó el presidente del bloque de Diputados del PJ, Javier Cofano. En ese sentido consideró que Pizarro debería renunciar, por lo que desde la oposición están a la espera de una respuesta del gobierno provincial.

Informe técnico

El secretario de Extensión Universitaria, Julio Daher, se refirió a las precipitaciones y vientos del pasado viernes que terminaron destruyendo el techo del escenario vendimial. Por un lado señaló que no recibieron novedades acerca del fenómeno climático, de manera que siguieron adelante con el espectáculo.

Por otra parte solicitó un informe técnico al proveedor que ganó la licitación del escenario escenario, para determinar responsabilidades. De todas maneras explicó que la información extraoficial que le llegó es que en el caso de esos escenarios el sistema de seguridad “hace que colapsen los puntos de fijación delanteros del techo para que se levante y caiga sobre la espalda del escenario”.