Filtran un nuevo audio de Nisman: "Aunque quieran matarme, esto no tiene retroceso"

"Esto es como un pasadizo secreto, tipo Batman, vos corrés una puerta secreta y te encontrás con algo que no podés creer". Con esa frase el fallecido fiscal Alberto Nisman describía la trama secreta que él consideraba que hubo detrás de las negociaciones para firmar el memorándum de entendimiento con Irán.

La declaración aparece en un nuevo audio podría aportar indicios clave a las causas que investigan el supuesto encubrimiento del atentado de la AMIA y la muerte de Nisman, a quien se escucha hablar convencido de las pruebas que había recolectado contra funcionarios de la gestión kirchnerista.

"La prueba está guardada de tal manera que aunque quieran matarme esto no tiene retroceso. Algunos de los involucrados ya lo saben y me están pidiendo un salvavidas. Si alguno me está escuchando, me chupa un huevo. Cada uno sabe lo que hizo y lo que dijo", agregó Nisman en una conversación que mantuvo en agosto de 2014 con Daniel Berliner, director de la Agencia Judía de Noticias.

Nisman apareció muerto en su departamento de Puerto Madero el 18 enero de 2015, horas antes de presentarse en el Congreso para explicar los fundamentos de su denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios.

Según publica Infobae, la transcripción del diálogo forma parte de Memorándum, el nuevo libro de Berliner.

"¿Estás tranquilo?", pregunta Berliner. "Más que nunca. Los que no tienen que estar tranquilos, yo considero que este es un país normal, son los que hicieron estas cosas. Tenía que dar unas charlas y suspendí todo sin medir justamente por todo esto. No quiero hablar de pajaritos de colores cuando hay cosas mucho más graves que pueden saltar de un momento a otro", respondió el fiscal.

Fuente: Infobae