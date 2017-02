Siguen los errores en los Oscar: dan por muerta a una productora que está viva

Tal vez fue la mala onda que les mandó Donald Trump, pero la edición 89 de los Premios Oscar será recordada para siempre como la celebración con mayores errores en su historia.

Tras el épico error al presentar la mejor película, cuando anunciaron como ganadora a La La Land cuando en realidad lo era Moonlight, le sigue otro brutal que sucedió en el segmento In Memoriam.

En el repaso que hizo la Academia de cine de las personas que fallecieron en el último año, incluyeron por error la imagen de una mujer que está viva.

La foto de Jan Chapman, productora australiana (que está viva) fue usada para ilustrar a la fallecida Janet Patterson.

See @SaraBareilles perform the In Memoriam segment on the #Oscars. pic.twitter.com/ql463kTAak

— Alan Henry (@AlanHenry) 27 de febrero de 2017