Peinado y makeup, dos tips beauty imprescindibles en los Oscar

Nada de peinados y maquillajes demasiado arriesgados, la edición 89 de los Oscar ha estado llena de clásicos predecibles pero infalibles, y los pelirrojos peinados con ondas al agua han destacado por encima del resto. Estos han sido algunos de los favoritos.

Emma Stone

La bella Emma además de ser la merecida ganadora del Oscar como "Mejor Actriz", realmente deslumbró por su total look.

Ondas al agua con raya al lado, sombra cobriza con glitter y un blush a juego con el tono rojizo de su pelo. ¿En los labios? Un granate sin brillo muy pigmentado, ¡todo un acierto!

Scarlett Johansson

El strobing como regla en el maquillaje de Scarlett. El brillo y el iluminador en sitios estratégicos (hasta en el lagrimal) han sido la base del éxito sin olvidar los labios aún más jugosos con un gloss amelocotonado.





Karlie Kloss

Una de las estrellas de la noche en cuanto al look y el estilismo 'beauty'. No le han fallado las ondas al agua al estilo del clásico Hollywood. El secreto de la luminosidad está en el blush y en los labios anaranjados.

Alicia Vikander

No ha querido resaltar demasiado ningún elemento, sí unificar todo con su piel morena. Un efecto 'no make up' que quizás se nos queda cortos para una ceremonia tan importante.

Felicity Jones

Sencilla con medio recogido y flequillo a un lado con un delineado simple en el párpado móvil y brillo rosa neón.

Emma Roberts

Emma ha ido al acierto seguro: rojo mate y ondas rotas con raya al lado. No puede faltar el toque dorado en el lagrimal, un truco con el que están dando luz a su mirada casi todas las celebrities.

Charlize Theron

Charlize cambiada por el aumento de peso debido al rodaje de su película ha aparecido con volúmen y cola de caballo baja. El maquillaje ha sido despejado y discreta, y con las cejas despeinadas.

Kristen Dunst

Con recogido despeinado y labios rojos, ha querido resaltar el rubor y el delineado negro sobre la piel clara, todo un acierto.

Halle Berry

La chica Bond impuso la tendencia de las melenas con rulos bien alto dando un volumen extra a sus rizos.

Michelle Williams

Sencilla como siempre en un efecto 'no make up' conjunto, fiel a su estilo desnudo.

Como verás, un buen maquillaje y un peinado correcto pueden salvar un estilismo que se queda corto. O viceversa. En un evento donde todos los detalles cuentan, las estrellas de Hollywood sin duda que sumaron a la alfombra roja, muchas de las tendencias beauty del momento. ¿Cuál fue tu favorito?