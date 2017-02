La Bendición de los Frutos se realizará hoy al mediodía

Por las lluvias persistentes, la Bendición de los Frutos reprogramó para este lunes a las 12, en los Corrales de Rufino Ortega en Malargüe. La nueva edición de la celebración, que se trasladó este año al Sur provincial, se realizará en el mismo horario en el polideportivo Malal Hue en caso de que las malas condiciones del tiempo continúen.

Desde la Secretaría de Cultura anunciaron que la puesta artística no sufrirá cambios, aunque al ser al mediodía no habrá iluminación ni fuegos artificiales. "No tiene sentido", explicó a El Sol, Diego Gareca.

Esta es la primera vez que Malargüe recibe una actividad relacionada con la Fiesta Nacional de la Vendimia. El predio elegido para la ceremonia es un espacio amplio con carga histórica y que el municipio ha puesto en valor, ya que estaba abandonado.

Con la dirección de Francisco Carrasco, se prevé un espectáculo con más de 100 artistas en escena entre actores, músicos y bailarines, quienes interpretarán una historia llevada por tres personajes protagónicos, que nos invitarán a adentrarnos por un relato mágico de fe y esperanza.

En honor la Virgen de la Carrodilla, la ceremonia transmitirá los valores del esfuerzo, el trabajo y el sacrificio del hombre de la tierra y, por sobre todo, nos hará reflexionar.

Ensayos de Vendimia

El domingo 26, los artistas subirían al Teatro Griego para realizar los ensayos definitivos sobre el gran escenario. Sin embargo, por el pronóstico de lluvia la Secretaría de Cultura decidió suspender las actividades, las cuales se retomarán hoy.

"En caso de que llueva se volverá a suspender. Pero son decisiones que se irán tomando en el transcurso del día", indicó Gareca.

Debido a las repercusiones que tomó lo sucedido en la Vendimia de Ciudad , el secretario de Cultura señaló que se está proyectando realizar un simulacro con los artistas en el Teatro Griego.

"Todos los años se tiene un plan de evacuación pero realizaremos el simulacro para llevar tranquilidad, ya que esta situación ha generado una alerta entre los artistas", dijo.