Una juguetería instaló un "muro de juguete" que desató el enojo de un futbolista

El futbolista mexicano del Porto, Miguel Layún, ha denunciado en Twitter la instalación en una tienda Toys 'R' Us de un muro de juguete, al estilo del que Donald Trump quiere construir en la frontera entre México y EEUU.

"Qué triste que el @ToysRUs en Gaia tenga este tipo de decoración. Optamos por salir cuando vimos esta "broma", escribió en la red social el futbolista, que adjuntó una imagen del polémico muro.

Qué triste que el @ToysRUs en Gaia tenga este tipo de decoración. Optamos por salir cuando vimos esta "broma". âœ‹í ¼í¿» pic.twitter.com/Nxo5MrIStV — Miguel Layun (@Miguel_layun) 25 de febrero de 2017



El futbolista cargó contra la tienda en cuestión también en Instagram: "No me espanta, pero me parece una falta de respeto por parte de @toysrus en Gaia, tener esta decoración. Un mensaje poco apropiado para niños. Dejemos que crezcan sin prejuicios".

El tuit del futbolista se hizo rápidamente viral y, de hecho, hasta ahora acumula más de 16.000 retuits. Todo ello hizo que la empresa reaccionase en la red social. "Por favor, sepa que 'eso' no es lo que somos y hemos contactado inmediatamente con la gerencia de la tienda de Portugal para abordar el tema", escribió Toys 'R' Us.

Poco después, la compañía emitió un nuevo tuit: "Nuestras más profundas disculpas por esta exhibición ofensiva. Se ha eliminado y los empleados se tratarán adecuadamente".

Después de ese mensaje, Miguel Layún publicó un video en el que agradecía el gesto de la empresa pero en el que el subrayaba que le dolería mucho que la situación acabase en "el despido o la pérdida de trabajo de alguien de la juguetería". "No fue la idea. la idea era transmitir que es importante el respeto".

De verdad solo pido que no haya ninguna pérdida de trabajo con lo ocurrido hoy. Gracias @ToysRUs pic.twitter.com/iVIe5dtH9b — Miguel Layun (@Miguel_layun) 25 de febrero de 2017



Fuente: Huffington Post / Twitter