Los tiempos apremian siempre. Sin embargo, no puede ser la excusa para no analizar a fondo el contexto, en tiempo y forma,más aún cuando se corren riesgos. Lo que ocurrió la noche del viernes con el vendaval que voló el techo del escenario de la Vendimia de Capital debe servir como llamado de atención para escuchar todas las voces y discernir con antelación, pero, sobre todo, para contar con un plan de contingencia en todos los aspectos. Está claro que no se puede improvisar, pero tampoco hacer lo que muchos demostraron tras la sorpresiva tormenta en otras actividades oficiales: tomar decisiones apresuradas sólo para no ser criticados. Hay alternativas y puntos intermedios. Por eso, es necesario no reaccionar tarde. Las discusiones deben ser más complejas y profundas, con un estudio previo que abarque todas las posibilidades. Es más simple de lo que parece: la organización de un evento debe ser integral y responsable desde que se proyecta.