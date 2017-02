Video: épico error en los Oscar al presentar la mejor película

“Moonlight” ganó el Oscar a la mejor película después de que Warren Beatty anunciara que el musical “La La Land” había sido el vencedor de este galardón.

Los actores Warren Beatty y Faye Dunaway, que eran los encargados de dar a conocer el ganador del gran premio de la noche, proclamaron como triunfadora, por error, a “La La Land”.

Después de que todo el equipo de este musical subiera al escenario y comenzara a dar sus discursos de agradecimiento, se percataron de que en la tarjeta no decía “La La Land” sino “Moonlight”, el drama independiente dirigido por Barry Jenkins.

“Perdimos, por cierto”, dijo uno de los productores de “La La Land”, interrumpiendo su discurso de agradecimiento ante la estupefacción y la incredulidad del público del teatro Dolby de Los Ángeles

Otro de los ejecutivos de “La La Land” señaló, a continuación, que había habido “un error” y que no se trataba “de un chiste”: “Es ‘Moonlight’. Ustedes ganaron el Oscar a la mejor película”.

En varias ocasiones, la televisión estadounidense mostró el contenido de la tarjeta para que se comprobara que estaba escrito “Moonlight”.

Posteriormente, el equipo de “Moonlight” abordó el escenario para recoger su galardón.

Watching the #Oscars producers slowly tell the #LaLaLand team they didn’t win Best Picture is WILD. Keep your eyes on the background pic.twitter.com/3TRUWZAMjH

— Jarett Wieselman (@JarettSays) 27 de febrero de 2017