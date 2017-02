Trump, el gran criticado de la ceremonia de los Oscars

La directora de la Academia Cheryl Boone Isaacs hizo una breve aparición para aportar su grano de arena al debate. “El arte no tiene fronteras, no tiene un solo lenguaje ni le pertenece a una sola fe. El poder del arte trasciende todas estas cosas y como resultado todos los artistas del mundo se conectan por un lazo inquebrantable que es poderoso y permanente”, disparó. Y añadió: “Las películas, sin importar su país de origen, todas hablan de la condición humana, los valores, el dolor, la dicha y las pasioens que todos compartimos, eso es la magia de las películas y eso es lo que celebramos esta noche”.

En la red carpet, el actor Viggo Mortensen, candidato al Oscar a Mejor Actor por su papel en “Capitán Fantástico”, cuestionó a Trump por suprimir del sitio web del Gobierno la opción de mostrar contenido en idioma español: “La Casa Blanca solía tener durante muchos años un sitio web en español, uno de sus idiomas oficiales, y cuando Trump y su pandilla llegaron lo eliminaron”. “No sé si dan cuenta de que hay más de 50 millones de ciudadanos en este país que no solo hablan ese idioma, sino que es su lengua principal. Es una vergüenza”, sentenció.

“El viajante” del iraní Asghar Farhadi ganó el Óscar a mejor filme de habla no inglesa. El director y guionista iraní no asistió a la ceremonia pero entregó un discurso para que se leyera en caso que premiaran a su cinta. En el mismo, consignó: “Siento mucho no estar con ustedes esta noche. Mi ausencia es por respeto a la gente de mi país y de esas otras seis naciones a las que ha faltado el respeto la ley inhumana que prohíbe su entrada a Estados Unidos. Dividir el mundo en categorías de ‘nosotros’ y ‘nuestros enemigos’ genera miedo, es una justificación para la agresión y al guerra, esto hace que los países que sean victimas de una agresión se sientan fuera. Los cineastas queremos captar con nuestra cámara para romper con los estigmas religiosos y crear una empatía que necesitamos hoy más que nunca”.

Al presentar el Oscar a la mejor película animada, el actor Gael García Bernal criticó la intención del jefe de Estado de construir un muro que divida la frontera con México. “Estoy en contra de cualquier forma de muro que trate de separarnos”, expresó. Por su parte, los ganadores del Mejor maquillaje y peinado por Suicide Squad también salieron en defensa de los extranjeros: “Esto es por todos los inmigrantes”, gritó uno de ellos al alzar la estatuilla.