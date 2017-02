Fotos: los mejores vestidos en la entrega de los Oscars

Arrancó la celebración de la 89ª edición de los Premios Oscar en el Teatro Dolby de Hollywood, con Jimmy Kimmel debutando como anfitrión de la gala.

Tras la glamorosa alfombra roja, Kimmel se estrena como anfitrión de una gala signada por un tenso clima político en Estados Unidos, donde se esperan discursos “a lo Meryl Streep” contra las iniciativas del presidente Donald Trump.

La contienda en la categoría de cinta extranjera se ha visto afectada por la prohibición de Trump a los viajeros de siete países de mayoría musulmana, que llevó a que el director iraní Asghar Farhadi, nominado por “The Salesman” (“El viajante”), anunciara que no asistirá a la ceremonia a modo de protesta.

La gala arrancó con Justin Timberlake cantando “Can’t Stop the Feeling”, canción nominada a Mejor canción original por “Trolls”.

“Gracias, es mi primera vez acá y, por la forma en que tratan a los conductores, la última también”, comenzó diciendo Kimmel, recordando la suerte de sus antecesores.

Luego siguió con un esperado mensaje: “Si todos nos acercáramos a una persona con la que no estamos de acuerdo, haríamos a America grande de Nuevo”.

And @jimmykimmel makes the first @realDonaldTrump reference #Oscars pic.twitter.com/shVqLGI56A

— Variety (@Variety) 27 de febrero de 2017