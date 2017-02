El VX tardó 15 minutos en matar al hermano de Kim Jong-un

Kim Jong-nam, el hermano mayor del líder norcoreano, Kim Jong-un, murió entre 15 y 20 minutos después de ser atacado en el aeropuerto de Kuala Lumpur con el agente nervioso VX, una letal arma química de uso muy restringido.



"La cantidad de VX (en el cuerpo de Ki Jong-nam) era tan alta que afectó a su corazón y su pulmón", indicó hoy a los periodistas el ministro malasio de Sanidad, S. Subramaniam, según el diario New Straits Times.



"La absorción fue tan rápida que le provocó la muerte entre 15 y 20 minutos después del contacto con el letal producto químico", señaló el ministro, quien precisó que la cantidad letal mínima del VX es 10 miligramos, pero que sus atacantes utilizaron probablemente más.



Subramaniam manifestó que pronto entregarán los resultados de la autopsia a la Policía y que, si no se presenta ningún familiar para cotejar el ADN, podrán utilizar otros métodos como el examen dental para identificar a la víctima oficialmente.



El VX, que ataca primariamente al sistema nervioso, es un líquido oleoso e incoloro que no tiene olor ni sabor y está considerado uno de los agentes nerviosos más tóxicos del mundo.



Prohibido por la Convención sobre Armas Químicas de 1993, pocos países tienen acceso a este agente químico -incluidos Estados Unidos, China o Corea del norte-, por lo que las autoridades investigan si fue introducido desde el extranjero o fabricado en Malasia.



De momento, la Policía malasia no ha identificado oficialmente a la víctima ni especulado quienes o qué país dio la orden del asesinato.



Las autoridades de Seúl aseguran que la orden del envenenamiento fue dada por el mismo líder norcoreano, lo que ha sido calificado por Pyongyang como un "fraude conspiratorio iniciado por las autoridades surcoreanas".



Kim Jong-nam falleció el pasado 13 de febrero tras ser abordado por dos mujeres en el aeropuerto de Kuala Lumpur, donde supuestamente le frotaron el rostro con el agente nervioso VX, que lo mató minutos después de camino al hospital.