Lali Espósito se enfrentó al “monstruo”

El monstruo de la Quinta Vergara se hizo sentir. Esta vez fue Lali Espósito quien estaba en el escenario. La artista brindó un majestuoso show en la 58 edición del Festival internacional de la canción de Viña del Mar, pero el público no la acompañó como se esperaba. Sin embargo, se alzó con los premios Gaviota de plata y oro.

Lali arrancó su mega show con el hit “Soy”. Sin embargo, en las redes, a través del Hashtag #vina2017, los chilenos comenzaron a preguntarse quién era la joven que se estaba presentando, entre otras duras dedicatorias.

Tras terminar su tema, se escuchó un frío aplauso por parte de un sector del público. Aunque, por supuesto, sus fans la aclamaron.

"Soy lo que tanto busqué vivir

Cada paso que doy por ti.."

A pesar de que una parte de la audiencia chilena no la conocía, Lali no tuvo dificultades para conectarse con su público. "Es real cuando dicen que se siente una energía muy distinta acá en Viña. Dejé la vida y mi alma en ese escenario inolvidable, no puedo más. Esta sin duda va a ser una de las noches más inolvidables de mi vida. Gracias a toda la gente", dijo tras su show.

Al finalizar el espectáculo, la actriz fue premiada en el backstage del Festival como la artista más popular de esta edición del certamen.