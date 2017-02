De Rossi volvió a manifestar su deseo de jugar en Boca

El argentino Leandro Paredes, habló del fanatismo de su actual compañero en la AS Roma Daniele Rossi por su ex club: Boca Juniors.

En diálogo con un programa partidario, el ex jugador xeneize habló del fanatismo del italiano por Boca Juniors e incluso de su deseo por ponerse la camiseta del club argentino. “De Rossi me volvió loco. Cuando fui de vacaciones a Argentina me pidió una camiseta de Boca con su nombre. Es fanático del equipo. Siempre me dice que es su sueño poder jugar en Boca”.

Hace un tiempo el propio De Rossi había asegurado que tenía un especial cariño por el club argentino. “Cuando era pequeño, tenía una pasión y me gustaba muchísimo Boca Juniors. Siempre decía que quería jugar ahí. Decía que un Boca vs River lo tenía que jugar. Ahora lo veo como algo improbable, pero era algo que pensaba hacer como un fin para mi carrera”.