Escándalo vendimial: "Vas a ir sola en el carro", le gritaron a la nueva reina de Capital

Luego de que se suspendiera la Fiesta de la Vendimia de Ciudad por la tormenta del viernes en la noche, la elección de la Reina se realizó en la Nave Cultural, resultando ganadora Rocío Martín (Segunda Sección) y Virreina la joven María Eugenia Guibourdenche.

Pero donde debía ser una fiesta, todo terminó en escándalo. Cuando se supo el resultado, familiares y amigos de otras candidatas comenzaron a insultarla.

"Vas a ir sola en en carro, cul*da", le espetaron a la joven representante de la Segunda Sección. A tal punto se caldearon los ánimos en la Nave Cultural, que la flamante soberana tuvo que salir custodiada por preventores.

La cuestión no quedó ahí. Minutos después, las otras candidatas no quedaron conformes con el resultado y escracharon a la nueva reina en Facebook.

Ana Paula Rodríguez, de la Cuarta Sección, comentó en las redes -y citamos textual-:

"He compartido dos semanas con Rocio, pude conocerla y eso me da fundamentos para decir que me averguenza que sea ella quien nos represente. Es una persona poco autentica, egocentrica, mala compañera.

Todas las candidatas debiamos cumplir con un reglamento que ella infringió mas de una vez y en mas de un aspecto.

Muy lejos estamos, las restantes candidatas (y me animo a hablar por todas, tambien con fundamentos para eso) de manejarnos por envidia, sino por simple justicia. Por suerte pudimos formar un grupo sincero y calido, acompañadas por la gente de protocolo.

Felicitaciones a Maru Guibourdenche quien deberia ser la representante de la capital".

Por su parte, Milagros Guiraldes, de la Sexta Sección, mencionó que todas las candidatas buscan justicia. "Qué tristeza tan grande, una vergüenza", añadió.