"Nos juntaremos con Agremiados y encontraremos alguna solución"

El presidente de la Comisión Normalizadora de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Armando Pérez, adelantó hoy que se reunirá con Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) para encontrar alguna solución tras la declaración de un paro por parte de la entidad sindical.

"Hay un planteo de parte de Agremiados, nos juntaremos para hablar con ellos y encontraremos alguna solución", afirmó el directivo en diálogo con TyC Sports.

"La deuda que los clubes tienen con la AFA no se les descontará, solamente las liquidaciones que tienen que hacerles a los jugadores para ponerse al día", aclaró Pérez sobre el pago de la rescisión del contrato con Fútbol Para Todos.

"Estamos haciendo todo para que se reanuden los diferentes campeonatos del fútbol nacional", agregó Pérez, quien valoró la aprobación del nuevo estatuto de cara a futuro.

Por otro lado, reflexionó sobre el cambio acerca de quiénes evaluarán la idoneidad de los próximos candidatos a presidir la AFA, que pasó de la Conmebol al Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entidad de la cual Daniel Angelici es vicepresidente.

"Hablé con la gente de FIFA y harán una evaluación sobre la injerencia del colegio de abogados", detalló Armando Pérez.

Hasta el momento, el único candidato es Claudio "Chiqui" Tapia, aunque Pérez presintió que habrá "otro más".

"Si no pudimos normalizar muchas cosas fue porque tuvimos que soportar distintas situaciones. En muchos casos no me sentí apoyado por la FIFA y por los dirigentes", se excusó el dirigente de Belgrano de Córdoba.

Pérez integró el cuerpo colegiado desde julio del año pasado junto con Pablo Toviggino, actual presidente del Consejo Federal de AFA, y dos abogados: Javier Medín, ex director del Departamento Legal de Boca Juniors, quien ejercerá el cargo de vicepresidente; y Carolina Cristinziano, asesora jurídica de futbolistas y clubes, integrado a la Conmebol y muy cercano al titular de este organismo, el paraguayo Alejandro Domínguez.