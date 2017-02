María Eugenia Ritó: “Quiero cambiar de vida”

Este jueves Intrusos puso al aire un video donde se la ve a María Eugenia Ritó desbordada en una estación de servicio, pidiendo a los gritos que la acompañen a comprar drogas a una villa. Tras el episodio, la vedette tomó la decisión de internarse en una clínica para retomar el tratamiento contra las drogas.

En la madrugada del jueves, María Eugenia Ritó protagonizó un escándalo en una estación de servicio de Puerto Madero, donde golpeó el techo de su auto y luego discutió con el personal policial que debió intervenir.

En unas nuevas imágenes puestas al aire en Los ángeles de la mañana, se la ve a Ritó sentada en el cordón de la vereda sin poder modular. La vedette se negó a dar su número de DNI, dijo que su celular se lo había llevado un amigo, se negó a esperar a que llegara una ambulancia y no quiso ser revisada por un médico. Todo fue registrado por un celular y las fuertes imágenes se viralizaron rápidamente.

En diálogo con Ángel de Brito, la vedette le confesó en distintos audios. “Quiero agradecerte por tu respeto hacia mí, como también le agradezco a Moria (Casán) y Carmen (Barbieri). Quiero que sepas entender el momento que estoy pasando. Estoy muy sensible, mañana (por hoy) voy a ir a la clínica y cuando pueda voy salir a hablar. Me gustaría volver a trabajar, volver a arrancar. Ojalá pueda volver pronto y sana“.

“Todo va a ser para mejor, quiero volver a ocupar mi lugar, el que me corresponde. Sé que va a llevar su tiempo de adaptación. Estoy muy contenta pero por otro lado también salieron esas imágenes que no son lindas. A veces uno no recae porque tiene que consumir sino por la situación emocional que atraviesa”.

“Quiero aclarar que amigos tengo y muchos. Simplemente que con ellos no me juntaba porque ellos no consumían. Quiero cambiar de vida, quiero otra vida y salir adelante. Soy un torbellino, pero hoy necesito cuidarme y resguardar mi salud“, concluyó una quebrada María Eugenia.

Luego, en comunicación telefónica con Jorge Rial en Intrusos, aseguró que se internará el próximo lunes porque “hoy no están todos los médicos”.

¡Vamos Euge! ¡Vos podés!