Tatuajes, rastas y piercings: así son las nuevas reinas del milenio

La Vendimia de este año viene con todo. Reinas polémicas, elecciones escandalosas y, como si eso fuera poco, también las representantes son muy diferentes al perfil que tradicionalmente se tenía de una soberana vendimial. Hoy se las ve con tatuajes, rastas y piercings, rompiendo así con los cánones establecidos.

Renata, la reina de los tatuajes

El caso de Renata Rizatto, reina de la vendimia de Luján de Cuyo, es particular porque llamó mucho la atención la cantidad de tatuajes que tiene sobre su cuerpo. Si bien no es la única reina departamental que tiene diseños en su cuerpo (San Rafael y Guaymallén también) sí es la que mayor cantidad posee.

La joven no sólo tiene que lidiar con los rumores de que su título fue logrado por “acomodo” sino también que todos le consulten sobre sus diseños en su cuerpo.

Momento en que Renata es coronada como reina de Luján de Cuyo

“No es una tarea sencilla ser reina”, ha dicho Renata que ante los rumores sobre un posible “acomodo” en la elección y coronación de su fiesta refirió: “Todo fue transparente. Con la virreina somos muy amigas y no hay más nada. Todos pueden hablar pero la decisión ya está dada y hoy solo quiero disfrutar de este momento”.

Pese al gran escándalo que se vivió tras la ceremonia de elección, escándalo que tuvo lugar en las redes sociales, donde algunas compañeras la acusaron de estar acomodada políticamente, la lujanina se destaca por otras cualidades, entre ellas, su simpatía, su amor por su familia y sus tatuajes que, si bien no son “tan llamativos”, no pueden dejar de observarse.

“Todos me preguntan por lo mismo, el tema de los tatuajes. La verdad es que empecé a hacérmelos de adolescente y no paré. La mayoría están en el lado izquierdo de mi cuerpo y tienen un significado especial vinculado con cada integrante de mi familia”, dijo a El Sol Renata que, como el resto de sus compañeras, se encuentra realizando la convivencia real.

Lo primero es la familia

Para Renata, esta joven de 19 años que estudia Licenciatura en Danzas, su familia es lo más importante de su vida. Tan importante son sus padres y hermanos que decidió llevarlos tatuados en su piel. “El significado de cada tatuaje tiene que ver con algún familiar o mi pasión”, dijo Renata.

Siete son los tatuajes que tiene en su cuerpo, la mayoría en el lado izquierdo de su cuerpo: “Tengo en mi muñeca un corazón junto a un infinito (amor infinito) esto va hacia mi familia y el amor por ella. En mi antebrazo tengo una rosa de color rosado (mi favorito) junto a una frase en inglés, que se traduce a "Por siempre juntos", este tatuaje lo tengo por mi abuela materna, era muy cercana a mi, la amaba. Ella falleció de cáncer y nunca pude mostrarle este tatuaje”, sostuvo emocionada.

Una flor en honor a su abuela a quien no alcanzó a mostrárselo

Otro diseño representa una flecha con el nombre de su hermano Tomás: “es mi mejor amigo, somos muy cercanos, nos queremos mucho.”, dijo la soberana.

Uno muy particular es el que tiene en la parte posterior de su brazo donde aparece una corona: “Me la hice por mi hermana, que se llama Regina y significa reina. Con Regina tenemos una relación muy fuerte, es mi mejor amiga, mi cómplice, mi sostén, quien me hace reir todos los días, con quien comparto cada cosa, mi todo. Significa mucho para mi”.

Una corona por su hermana Regina

En el cuello tiene tatuada la palabra "Dance”, su gran pasión. “El día que me reciba sueño con poder ponerme mi propia academia o escuela de danza”, refirió.

“En mi antebrazo derecho tengo un ancla y el nombre de mi papá, Gustavo. El ancla lo tengo para mantener los pies en el suelo. El nombre de mi papá me lo hice porque definitivamente es el único hombre que va a permanecer al lado mio a pesar de todo, el único que nunca me va a dejar sola”, manifestó.

Gustavo, el nombre de su padre, el único hombre que permanecerá siempre a su lado

Y, finalmente, en las costillas lleva grabado el nombre de su madre. “Ella es mi pilar, mi sostén, una compañía permanente en mi vida y mi modelo a seguir”, contó.

En Capital, otra reina se anima a romper con los estereotipos

Se trata de María Eugenia Guibourdenche. La joven tiene 19 años y, tras una polémica elección, resultó virreina de Capital. Representó a la Tercera Sección.

Junto a sus compañeras, promocionándose previo a la Fiesta de la Vendimia de Capital

Consultada sobre este modo de romper con los cánones establecidos, María Eugenia dijo: “No lo veo mal. Creo que esto humaniza aún más a las reinas, sobre todo, porque todas somos jóvenes y nos sentimos atraídas por este tipo de tendencias o los mismos tatuajes”.

Respecto a si le solicitaron desde la Municipalidad que se cortara las rastas, la jovencita dijo que no, aunque la sugerencia estuvo presente.

“Uno tiene que ser como es en la vida real, no hay que cambiar. Obvio que a muchos les llama la atención mi peinado, pero no me importa nada. En setiembre se cumple dos años que las llevo conmigo y soy muy feliz, es parte de mi personalidad”, refirió con contundencia.

A pesar del innovador estilo, María Eugenia contó que durante el periodo vendimial tuvo que lidiar con los estilistas porque no sabían cómo peinarla. “Siempre me dejaban al final de todas y yo les decía que con dos nudos todo se resolvía”, culminó.