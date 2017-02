El cirujano socio de Arzuza declaró: "No tengo nada de que arrepentirme"

"No tengo nada de que arrepentirme, tengo compromiso y responsabilidad por lo que ocurrió pero nunca culpabilidad, motivo por el cual, después de la muerte del señor Roberto Del Barco permanecí en la clínica a pesar de la violencia y la agresión con la que nos trató el hermano del fallecido", aseguró Carlos Gassibe, el médico cirujano que junto a Gustavo Arzuza están siendo juzgados por la muerte del paciente Roberto Del Barco.

En la audiencia había expectativa por la declaración del cirujano Arzuza, pero a último momento sus abogados -Martín Ríos y Matías Aramayo- le comunicaron al tribunal que no lo haría.

Arzuza y Gassibe están siendo juzgados por la operación a la que fue sometido Del Barco el 15 de julio del 2013 en la que falleció antes de ser operado. Ambos están imputados por homicidio simple con dolo eventual.

Así respondió a la interpelación de la querella, cuando se le preguntó si se arrepentía de algo de lo ocurrido hace 4 años en la clínica Excellar.

Gassibe dio su versión sobre la muerte de Del Barco, el hombre que falleció en la mesa de operaciones: "El hombre falleció por una reacción alérgica a la anestesia local que se le colocó en la zona pubiana donde se le quería practicar una liposucción y luego una abdominoplastía para retirar el exceso de piel".

"Por los síntomas que presentaba desde la observación de la clínica médica, el paciente hizo un shock anafiláctico exagerado, que no nos dio tiempo a nada. En ese tipo de casos no tiene nada que ver la infraestructura edilicia, no importa la complejidad del lugar, todos los días se mueren pacientes hasta en las clínicas más modernas y prestigiosas de Mendoza", explicó el cirujano que actualmente opera en el hospital Lagomaggiore.

El profesional padece una artritis reumatoidea en las manos que hace 19 años le fue diagnosticada, aunque aclaró que "no tiene una incapacidad para ejercer su especialidad".

Arzuza presenta marcas en su rostro por la golpiza que le dieron otros presos en el calabozo de tribunales.

"Le hicimos una traquiotomía para salvarle la vida y darle oxígeno de forma más directa. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para salvarlo. Yo estudié medicina para salvar vidas, no para matar", aseveró ante los magistrados Víctor Hugo Comeglio, Mateo Bermejo y Lilia Vila de la Primera Cámara del Crimen.

Después del fallecimiento de Del Barco y de la comunicación a la familia, Gassibe dijo que el hermano de la víctima- Héctor Del Barco- se presentó en la clínica de forma violenta y que además de querer pegarle a él y a Arzuza, rompió la aparatología -un multiparamétrico y un cardioversor- con la que monitorearon al fallecido.

Sin embargo, cuando la fiscal de la Primera Cámara del Crimen, Laura Russell, le consultó si había hecho la denuncia a la Policía sobre los daños que pudo haber provocado el familiar de la víctima, contestó que no.

"Los cirujanos suministran anestesia"

En otra de las líneas de su testimonial, aclaró que en su especialidad usualmente colocan anestesia y arremetió contra los profesionales del rubro con notable vehemencia.

"Los cirujanos aplicamos anestesia local y sólo requerimos la asistencia del anestesista para operaciones más complejas. La Asociación de Anestesiología bajo ningún concepto puede darnos órdenes, no son legisladores y tienen intereses gremiales", sostuvo.

Sobre el procedimiento a aplicar volvió a insistir que se había optado por aplicar una anestesia local con un preparado para la infiltración local, en clara disidencia a los aportes que habían hecho los técnicos anestesistas que fueron testigos en el juicio, quienes indicaron que para una liposucción de 4 horas habrían indicado una anestesia general.

En el interrogatorio de la fiscal, Gassibe confundió medidas, proporciones para los tipos de anestesia que se utilizan en los procedimientos quirúrgicos e insistió que si bien tenían técnicos anestesistas en la clínica, sólo los llamaban para casos muy particulares.