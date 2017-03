Selva Salinas, la mendocina que publica en España

Selva Salinas tiene 31 años y vive en Las Heras. Desde los 8 años disfruta de escribir historias cortas y actualmente forma parte de la editorial española NOA, que le publica sus libros en formato digital.

"Comencé a escribir historias cortas cuando tenia 8 años, solía hacerlo para entretenerme. Siempre leí mucho, a esa edad ya era socia de la biblioteca San Martín y me pasaba las vacaciones metida allí", contó la escritora lasherina.

Selva llegó a ser parte de esa editorial a través de un concurso: "Cuando publicaron los autores que saldrían en el libro no lo podía creer. Al poco tiempo NOA ediciones me pidió una muestra de mi novela, que aún no terminaba de escribir... En 2012, se presentó en la feria del libro del Le Parc y el año pasado se presento por tercera vez en la feria del libro en España, en Castellón", narró la mujer.

"Lágrimas de sangre" es uno de los libros de Salinas que se pueden conseguir en varios soportes y que saldrá en versión impresa este año. "Amo los libros en papel, por su aroma, siempre llevo uno en mi bolso pero también consumo muchos e-book. A veces pensamos que los libros electrónicos no son buenos pero la verdad es que tienen muchas ventajas, mientras fomente la lectura y el sano esparcimiento, me parece que ambos formatos pueden convivir en armonía", dijo la escritora.

Salinas lleva unos meses trabajando en su nuevo libro que se llama "Crónica de un mundo paralelo". "Es una historia que transcurre en un futuro distópico donde el gobierno esta en manos de una especie nueva llamada Edere Animos. Será una historia de acción, suspenso y algunas cosas más", anticipó.