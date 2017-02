Para mayores de 35: 185 talleres para ocupar el tiempo libre

Son 185 las propuestas que ofrecen las Aulas para el Tiempo Libre de la UNCuyo. Desde el 1 de marzo se podrán cursar talleres sobre artes escénicas, artes visuales, desarrollo personal, cultura general, informática, diseño e idiomas.

Este es un programa de educación no formal de la Universidad con un abordaje temático diverso que promueve la inclusión. Las clases comienzan el miércoles y los interesados ya pueden inscribirse en la sede ubicada en Paso de los Andes 640, de Ciudad, de lunes a viernes, de 9 a 21 y los sábados de 9 a 13.



Las capacitaciones son para el público en general mayor de 35 años y desde el año pasado, las actividades "After Office" para jóvenes de entre 20 y 35 años.



El programa busca facilitar el acceso al conocimiento, la comprensión de su propio proceso educativo, y la formación y perfeccionamiento de habilidades de transformación de su entorno. También intenta ser un espacio inclusivo y transversal de intercambio profundo entre la comunidad y la Universidad.



La propuesta, del área de Extensión de la UNCuyo, se destaca por su facilidad de acceso ya que no requiere conocimientos previos, requisitos específicos ni pertenecer o haber pertenecido a la Universidad.



Para más información comunicarse al teléfono 4297104, visitar la fan page del programa.



Los talleres



En Artes Visuales harán talleres de acuarela, artes plásticas, cerámicas, cine, cestería, dibujo, fotografía, marroquinería, mosaico, patinas, talla de madera, vitrales, y vitrofusión, entre otros.



En tanto que en Cultura General capacitan en Historia Universal: del Arte, del Cine, de las religiones, de las ideas políticas modernas y contemporáneas; y también harán talleres literarios, lecturas compartidas y otras capacitaciones.



Para el de Desarrollo Personal ofrecen actividades como biodanza, coaching, entrenamiento de la memoria, iniciación feng shui, paisajismo, jardinería, piscología, yoga y otros.



Otro aspecto de formación son los idiomas, las Aulas dictan cursos de distintos niveles de francés, inglés, italiano, y portugués.



En Diseño la oferta incluye: arte textil, corte y confección, crochet, diseño de interiores, entre otros. También habrá cursos de Informática en distintos niveles, internet y nuevas tecnologías.



Por último, en Artes Escénicas se darán talleres de comedia musical, guitarra, canto, teatro, iniciación a la Sevillana y Rumba flamenca.