God of War para PS4 podría llegar este año

Las últimas noticias que tuvimos acerca del desarrollo de God of War para PS4, fueron gracias a Cory Barlog, quien aseguró que la nueva aventura de Kratos ya puede ser jugada de principio a fin. Sin embargo, Santa Monica Studios no ha dado detalles de su posible fecha de arribo a la consola. No obstante, existen algunos datos que sugieren que el juego podría llegar en algún momento de este año.