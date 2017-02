Yoni Barros: “Voy a mostrar mi mejor versión”

El 27 de enero de 2017 seguramente es una fecha que marcó la vida del boxeador mendocino Jonathan Barros. Ese día recibió uno de los golpes más duros y no fue arriba del ring sino, todo lo contrario, lejos y, por eso, fue el más doloroso, admitió. Aquel examen realizado por la Comisión Atlética de Nevada, que arrojó un falso positivo de Hepatitis C, sacudió las expectativas.

Ese día se derrumbó la ilusión del oriundo de Guaymallén, que iba nuevamente por una conquista mundial, el 28 de enero, en Las Vegas, ante el británico Lee Selby. Sin embargo, a casi un mes del hecho, el Yoni, quien ya retornó a los trabajos, confirmó que tendrá su combate y deslizó la posibilidad, aunque mínima, de que se efectúe en Argentina.

Selby tiene pensado subirse al ring en los próximos días, aunque sin exponer su corona. Ésto no representa ningún riesgo para que ambos se vean las caras en el ring.

“Él pelee o no pelee, en dos meses tiene que enfrentarme a mí. Por un lado tiene un poco de ventaja si pelea, porque tiene más actividad. Pero corre riesgo de alguna lesión o complicación. Yo había pensado en tener alguna pelea para no dar ventaja, pero no quiero arriesgar. Mi manager me dijo que espere a la chance que me gané en buena ley”, dijo efusivamente el Yoni.

Respecto de la Hepatitis C, el púgil aseguró que se ha realizado más estudios al respecto: “Me han hecho cuatro estudios, el primero me dio positivo. Los otros dos me dieron negativos, ahora me hicieron uno más completo y me lo entregan el 1 de marzo. Quiero demostrar que estamos en buenas condiciones”.

Barros, que aún no puede dejar atrás el dolor, contó que “hace 15 días que empecé a entrenar. Hoy (por ayer) hice guantes. Estoy trabajando a un ritmo medio de cara a la pelea. A partir del lunes empiezo a moverme fuerte, apuntando a combatir dentro de dos meses y medio”.

“Con las ganas y la calentura que tengo, por todo lo que me hicieron, no me importa el escenario. Tengo muchísimas ganas de pelear, le peleo hasta en su casa. A él le va a venir bien pelear en Inglaterra, pero a mí también. Siendo local, va a querer protagonismo y a mi me conviene que no corra, sino que pelee”, agregó.

En cuanto a los motivos por los que piensa que el primer combate no se llevó a cabo, Jonathan dijo: “Quizás no dio la categoría, quizás no estaba bien preparado. Ahora lleva la pelea a su casa, en Las Vegas era todo neutro, pero ahora es diferente. Aunque existe una pequeña chance de poder traer la pelea a Argentina”.

Barros, a sus 33 años, considera que está en su mejor momento. “Estoy mucho más maduro, en la mejor etapa de mi carrera. Tengo muchísima experiencia, de haber sido campeón, de haber perdido el título. Lo bueno es que no he perdido el hambre de gloria. Sueño con volver a ser campeón del mundo y por eso me la voy a jugar toda. Creo que se va a ver mi mejor versión”, tiró.

Respecto de su madurez, fue autocrítico al referirse a aquella fatídica pelea con Celestino Caballero, en el Luna Park, cuando perdió el título mundial AMB: “Cuando yo era campeón mundial tuve una serie de complicaciones, jamás las hice públicas. Creo que la pelea debí haberla cancelado, pero con el tiempo aprendí. De hecho, Selby me lo hizo a mí. Hoy tengo más experiencia en eso y boxísticamente. Además, he chocado con varios rivales de peso como Micky García, con quien peleé mal entrenado”.

Jonathan Víctor Barros tuvo un gran recibimiento en nuestra provincia tras su regreso de Las Vegas, lo que lo motivó a decir: “He ganado muchos títulos, pero nunca tuve el reconocimiento que tengo ahora. Hoy me siento realizado. Me siento mucho más acompañado ahora”.