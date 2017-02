20:55Hs. | 23/02/2017

Negociación

Paritarias: desde el SUTE anticipan un rechazo al aumento del 17% hecha por Cornejo

Desde el sindicato aseguran que los docentes se inclinan por el "no" a la última oferta del Gobierno. Sostienen que "el argumento de que no hay plata ya no sirve".