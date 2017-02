Alario: "Decidí quedarme un tiempo más en River"

El delantero de River Plate Lucas Alario ratificó hoy en el sitio oficial del club que continuará en Núñez luego de rechazar una oferta millonaria del fútbol chino con pago incluido de la cláusula de rescisión de 18 millones de dólares.

“Decidí quedarme un tiempo más en River, no fue un día fácil, era una decisión de vida y la tomé por lo que sentí luego de hablarlo con la familia y con mi representante”, explicó el santafesino después del entrenamiento del plantel dirigido por Marcelo Gallardo.

El ex jugador de Colón, al justificar su decisión, confesó además:” Este club me dio la oportunidad y estoy agradecido, también a los hinchas por el cariño que me han demostrado y por el respeto, a mis compañeros y a todos porque desde el primer día que llegué me hicieron sentir muy cómodo”.

Por su parte, el representante del jugador, Pedro Aldave, contó: “La decisión siempre la tuvo Lucas y al estar cerca del Mundial (Rusia 2018) prefirió pelearla y buscar una opción en Europa más adelante. Su determinación la compartimos todos, pero era él quien la tenía que procesar".

En declaraciones a TyC Sports, el agente agregó: "Nadie lo presionó, simplemente llegó una propuesta del Tianjin Teda de la Superliga de China y había que analizarla. Estuvimos todos de acuerdo en que su decisión fue la correcta".

"Alario tiene un buen contrato en River, lo que sí hay una flexibilidad para una hipotética propuesta de Europa, como la que llegó en su momento de París Saint Germain", concluyó.