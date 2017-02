"Por qué aguanté cuatro golpizas de mi novio antes de denunciarlo"

María Paula La Rotta vivió presa del miedo debido al comportamiento agresivo de su novio, un profesor de la Facultad de Sociología de la Javeriana, en Bogotá.

Su caso se volvió un torbellino mediático en Colombia. El sitio Vice entrevistó con la mujer y reprodujo su historia en primera personas:

A él, a Carlos Arbeláez, lo conocí hace tres años, en la época en la que éramos roommates. Por ese entonces, ambos teníamos pareja y solo éramos amigos. Yo soy publicista, pero siempre trabajé en bares, hacía protocolo, esas cosas. Él era profesor de sociología en la Javeriana y en el Rosario. Durante una época también dio clases en la Nacional. Luego él terminó su relación, yo también, y después de un tiempo, como roommates, nos empezamos a involucrar. Ahí decidimos irnos a vivir juntos en otro apartamento.

Eso fue hace un año.

Lo que me gustaba de él era que parecía un tipo serio. No era fiestero como yo y eso me daba una rara alegría. Yo pensaba que había encontrado al tipo perfecto: un tipo con una buena profesión, con una buena carrera y con un buen trabajo. El que me iba a cambiar la vida. Y al principio fue así. Yo empecé a bajarle a la fiesta y a quedarme más en la casa. Terminé convertida como en su esposa: la que lava, la que cocina, la que hace todo en la casa. La que no trabaja. Pero esa fue una decisión que, yo siento, tomamos entre los dos. A mí siempre me ha gustado ser servicial y atender a la gente: ese era un rol con el que yo estaba cómoda.

Pero luego empecé a desesperarme y decidí montar un negocio. Le pedí plata prestada a mi papá para traer ropa de China y venderla. Él, Carlos, vio que el negocio era viable y quiso invertir. Me propuso ayudarme a pagar la deuda, así, de nuevo, yo podría quedarme en la casa y no tendría que trabajar en otra cosa. Yo no lo vi mal. Él me ayudaba con plata para cualquier cosa que necesitara: para salir a verme con alguien o para coger un bus. Siempre dependí económicamente de él, incluso terminó siendo uno de los cuatro socios de mi marca.

Yo en ese momento sentía que él le estaba apostando a la relación y me estaba apoyando. La relación en realidad era muy buena, y bonita, pero luego empezaron los problemas. Creo que todos los conflictos empezaron porque él no puede controlar el trago. Cuando toma se vuelve una persona posesiva y obstinada: quiere que se haga lo que él quiere, cuando y como quiere. Cuando no era así empezaba, la violencia. Así empezaron sus agresiones. Aunque, incluso, cuando no estaba borracho, había momentos en que era muy conflictivo: se enfrascaba en discusiones totalmente cíclicas. Podía discutir por cuatro o cinco horas sobre una estupidez que convertía en una cosa súper grande. Era un desgaste.

Siempre, las cuatro veces que me agredió, pasó así. Tomábamos, llegábamos a la casa, teníamos un problema, yo no estaba de acuerdo con él, y había una golpiza. Jamás se me ocurrió que él podía ser un tipo violento. Nunca sospeché que fuera capaz de pegarme: ninguna señal, nada que hubiera cambiado en la relación. Todo fue inesperado. Tal vez por eso la primera vez que sucedió decidí pasar la página y superarlo. Lo vi como un error que podía cometer cualquiera. Lo dejé pasar. La forma en que él lo solucionaba era comprándome zapatos o perfumes. Nunca lo hablamos. Yo creo que él dio por dado que ya estaba perdonado y también pasó la página. Creo que ese fue el error. Y la primera no fue la única vez que ocurrió de esa manera.

En junio nos fuimos de vacaciones a México. El día antes de volver a Colombia estábamos tomando en un cuarto, tuvimos un desacuerdo y él me agredió. Casi me destruye la cara. Cuando llegué a Colombia tenía la cara tan inflamada que no podía abrir uno de los ojos. Al otro día, en la noche, llegamos al apartamento en el que estábamos viviendo. Ahí estaba mi hermana, cuidando el gato. Cuando ella me vio se echó a llorar. Me preguntó qué había pasado, le dije que habíamos tenido un accidente en un carro y se me había estallado el airbag en la cara. Era culpa del impacto, le dije. Esa fue la mentira que él se inventó y que yo repetí. No le conté a nadie la verdad. Ni a mis papás ni a mi hermana ni a mis amigos. Creo que lo hice porque después de esa golpiza empecé a ver el dolor que él sentía. No era capaz de mirarme y no paraba de llorar. Verlo así me hizo pensar que estaba arrepentido. Pensé: bueno, esto pasa, estas heridas pasan, voy a hacer de cuenta que no pasó nada y que todo fue un error.

(...)

No me interesa verlo en la cárcel porque no pienso que sea un asesino en potencia. Pero sí considero que necesita ayuda porque es una persona con problemas graves. Pienso que la solución no es lavarse las manos y encerrar el problema en una prisión.

Decidí exponerme, contar mi historia en los medios. No me importaba lo que la gente opinara, porque nadie vivió lo mismo que yo. Esta era mi forma de ayudar, de contar mi historia para que él no pudiera hacerle lo mismo a otra persona. Yo no quiero tener en mi conciencia la muerte de una chica, sabiendo que pude haber cambiado algo. Creo que nunca es tarde.

