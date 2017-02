El estudio de ADN dio positivo en dos rugbiers

Los estudios de ADN en el caso de los rugbiers mendocinos acusados de abusar de una joven en una fiesta en Chacras de Coria el 22 de diciembre, dieron positivo para dos de los deportistas.

El examen fue posible gracias a tres muestras de semen que se recogieron de la ropa de la presunta víctima. El cotejo posterior permitió verificar que el ADN pertenece a Ignacio Ceschín y Sebastián Vanin, contaron fuentes de la investigación.

Para llegar a esto, los cuatro jugadores de rugby se hicieron extracciones de sangre -salvo en el caso de Hervida-. Finalmente, el estudio dio cinco negativos y dos positivos.

Ceschín es el único de los imputados que prestó declaración y reconoció haber mantenido un contacto íntimo con la chica, pero con consentimiento. En ese sentido, el joven sostuvo que la chica lo masturbó en la cocina de la casa de Hervida, pero que no llegaron a la penetración.

Además de Vanin y Ceschín, por esta causa también estaban imputados Lisandro Biffi y Enzo Falaschi por abuso sexual agravado con acceso carnal, en tanto que el mánager José Hervida lo está por abuso sexual simple.

Posteriormente, el fiscal también había imputado a Maximiliano Filizzola y Ezequiel Pelaia.

El hecho ocurrió el 22 de diciembre pasado, en un festejo por un logro deportivo del seven mendocino de rugby. Según la denunciante, mientras se encontraba inconsciente, varios de los asistentes de esa fiesta procedieron a abusarla.

Lo singular del caso es que la joven al día siguiente no recordaba nada de lo sucedido y, siguiendo el testimonio que dio a El Sol, su hermana y una amiga le cuentan lo sucedido. Los exámenes toxicológicos posteriores no revelaron la presencia de alguna droga en el organismo de la chica, en tanto que la pericia clínica indicó que no había lesiones vaginales ni semen.

La denunció generó un escándalo en el ambiente del rugby y, por extensión, en la sociedad mendocina, dado que uno de los jóvenes acusados es hijo del ex intendente de Godoy Cruz y actual diputado radical, César Biffi.

En los últimos días, la causa tomó otro tenor público con la difusión de varias cartas. En principio, la de la denunciante en respuesta a la declaración de Ceschín. Posteriormente, otros dos deportistas también publicaron sus respectivas misivas defendiendo su inocencia.