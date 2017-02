Qué dijo Mirtha Legrand en el día de su cumpleaños 90

La reina indiscutida del espectáculo argentino, Mirtha Legrand, cumple hoy 90 años. Con una vitalidad y lucidez envidiables, contó en una una entrevista cómo festejará sus nueve décadas.

“Un día de muchísima felicidad, de emoción, todo mezclado. Un día maravilloso. Tantos años ocultando mi edad…“, arrancó diciendo Mirtha entre risas. “Ni lo odio ni lo detesto (a su edad), estoy muy feliz de haber llegado a esta altura de nuestras vidas, porque yo tengo que hablar en plural”, agregó recordando a Goldie.

En diálogo con Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana, la diva máxima de la tevé adelantó cómo será el festejo: “Iba a ser en casa, pero se fue agregando gente, así que lo vamos a hacer en lo de Marcela (Tinayre) que tiene un living y un jardín grandes. Nos reunimos ahí con un grupo numeroso. Ayer me llamó Nacho (Viale) a la tardecita, porque le avisaron que en los diarios The Guardian inglés y El país de España iban a salir notas.”

“Me empezaron a saludar a las doce de la noche y no pararon hasta las dos de la mañana”, reconoció Chiquita y celebró “haber llegado a esta altura de mi vida”.

Me están llegando muchos saludos por mi cumpleaños. Me pone muy feliz recibir tanto cariño Muchas gracias a todos!! — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) February 23, 2017

“A mí me gusta buscar, me gusta seducir. El resto es la genética y la naturaleza, yo manejo mi cerebro activo. La gente se deja estar mucho y yo si no me acuerdo algo, me quedo pensando hasta que me acuerdo. Y eso es gimnasia para la mente. Desde siempre me gustó estudiar. Cuando era chica esperaba que llegue al lunes para ir al colegio”, recordó la diva.

La Chiqui se sinceró “nunca pensé que iba a llegar tan lejos. ni tampoco que iba a llegar a esta edad. Yo de chica ya quería ser artista y quería ser alguien, quería ser conocida. Mi padre murió a los 36, pero ya de chicos nos hacían estudiar piano. Nuestros padres querían que seamos artistas, por más que en esa época no tuviera tan buena fama dedicarse a esta profesión.”

Mirtha habló de sus primeros pasos en el cine y recordó cómo empezó su carrera cinematográfica en Los martes orquídeas y del éxito inmediato que tuvo desde ahí, a los 14 años: “Llegamos al cine en un tranvía y nos volvimos en un Cadillac.”

Por último, la “Chiqui” reflexionó sobre la actualidad del país y pidió más unión: “Adoro a mi país. Quisiera verlo tan bien. Quiero que toda la gente viva bien, que seamos felices, que nos amemos entre nosotros. Basta con esta división que no conduce a ningún lado“, concluyó.