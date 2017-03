Coldplay estrena tema junto a The Chainsmokers

Luego del éxito de sus canciones "Don't let me down" y "Closer", el dúo electrónico The Chainsmokers pretende mantenerse en la primera línea de la industria musical con el lanzamiento de su primer disco larga duración.

Para ello, reclutaron a Coldplay en su nuevo single llamado "Something just like this" que será parte de su debut "Memories... Do not open" (2017).

Allí, los liderados por Chris Martin se ponen a disposición de los ritmos dance de The Chainsmokers.