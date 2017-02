Videos: se entregaron los BRIT Awards

La gala de los Brit Awards se ha tornado esta noche en un homenaje al genio de David Bowie, con la concesión a título póstumo de sendos premios al mejor artista masculino y a su último trabajo discográfico, Blackstar. Emeli Sandé en la categoría de solista femenina, el cuarteto 1975 como mejor banda y Rag´n Bone, elegido artista revelación, han recibido sus respectivos galardones de la música británica en una edición que empieza a cambiar el tono de los Brits en pro de la diversidad.

Robbie Williams, el ícono de los Brit Awards.

Emeli Sandé, emocionó con "Hurts"

Katy Perry presentó "Chained to the rhythm"

Little MIx cantaron "Shout out to my ex"

Coldplay colabora con The Chainsmokers en "Something just like this"

Homenaje a George Michael. La voz del fallecido cantante, se unió mediante un video, con la voz del líder de Coldplay, Chris Martin.

​ Bruno Mars interpretó "That´s what i like"