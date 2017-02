Guerra de cartas: acusaciones cruzadas entre los rugbiers y la chica que los denunció

Tras la publicación de la misiva de la joven deportista que habría sido violada por 5 hombres en la fiesta de la Unión Rugby Club, las respuestas de los señalados y de sus familias no tardaron en llegar.

Este martes, la chica envió a los medios una carta en la que aseguró que "solo una mente perversa inventaría algo así" y relató el "infierno que está viviendo" a partir de lo sucedido el pasado 22 de diciembre, cuando acudió a una fiesta con sus amigas y se habrían desencadenado los hechos.

En los párrafos más salientes señaló: "Quiero y necesito aclarar que en ningún caso, ni bajo ninguna circunstancia, hubiera aceptado estar en esa horrible situación con cinco hombres. Esa noche no di mi consentimiento para nada de todo lo que pasó. Me robaron mi dignidad sin importarles nada. Solo fui una “cosa” que usaron para calmar sus más bajos instintos. Me quitaron la posibilidad de decidir sobre mi propio cuerpo. “Ellos” decidieron por mí".

La carta tuvo repercusión en los medios de comunicación y generó la respuesta de los señalados, quienes también hicieron públicas sus versiones, en algunos casos rompiendo el silencio que mantienen ante la Justicia.

Ezequiel Pelaia, uno de los últimos involucrados en la causa, hizo su descargo en Facebook: "No hice nada de lo que se me acusa y tampoco creo que lo hayan hecho los demás imputados".

"Creo que estoy muy muy lejos de ser considerado hijo del poder. No tengo contactos políticos, estoy muy lejos de ser millonario, y verdaderamente no necesito que nadie haga algo ilegal para defenderme, porque la verdad es que no hice nada. Eso es suficiente", añadió.

También le dedicó unas líneas, a Lucas Lecour, abogado de la querellante y lo acusó de no tener integridad moral: "Me asombra que el Dr. Lecour diga que yo 'me estaría comiendo un garron' y diga que no puede hacer nada. Eso es mentir. Si que puede, y es lo que debería hacer si tuviese integridad moral. Pero, evidentemente, sus intereses personales hacen que pierda el foco de Justicia. En su debido momento, mis abogados pedirán el sobreseimiento, pero el Dr. Lecour junto la denunciante, son los primeros que deberían haberlo pedido, y evitar hacerme vivir ese infierno".

Con sólo algunas horas de diferencia, otro de los jóvenes vinculados al hecho envió otra carta. Se trata de Lisandro Biffi, el hijo del diputado César Biffi y hermano del funcionario de la DEIE, Facundo.

Lisandro aún no declaró ante la fiscalía que investiga el caso, pero hizo pública su defensa. En la carta sostiene que "espera la verdad".

"En lo que a mi respecta nada hice, absolutamente nada. Estoy totalmente seguro de mi absoluta inocencia. Sin embargo, se insiste en sostener una historia falsa y ni yo ni quienes me rodean merecen seguir atravesando el calvario en el que han transformado nuestras vidas. Se me acusa falsamente, a mi como al resto de mis compañeros, de un delito muy grave que nadie cometió", sostuvo.

En otro de los párrafos le contestó directamente a la querellante: " Si como dice la denunciante siente que ella perdió su dignidad, nosotros lo perdimos todo: El buen nombre que teníamos, caminar tranquilos por la calle, ir a mi trabajo, a la universidad y a mi club en paz, sin sentirme observado y criticado anticipadamente por todos aquellos que sin saber la verdad de los hechos ya me condenaron por algo que no he cometido, sometiendo a nuestras familias a un injusto infierno que nadie se merece vivir".

La palabra de la familia

Otra voz que se escuchó en las últimas horas fue la de Pablo Filizzola, padre de Maximiliano, otro de los deportistas imputados por abuso sexual de una joven. "Solo sé que si hubo un damnificado, ese fue mi hijo", indicó.

La carta se titula: "Carta de un padre con el nombre manchado".

Allí aclaró que "acá no hubo privilegios, solo justicia. No soy poderoso, ni adinerado y menos influyente; soy uno más que paga sus impuestos y cumple sus deberes. El abogado que defendió a Maxi, cuyos hijos juegan al rugby con los míos, ofreció sus servicios sin cobrar un centavo, y tampoco puse (ni tengo) el dinero para cubrir la fianza que oportunamente requirió la justicia. Basta de fantasías y suposiciones".

Además remarcó que "(..) Solo sé que si hubo un damnificado, ese fue mi hijo y nuestra familia, cuyo daño no tiene solución posible, aún cuando el propio abogado que realizó la denuncia, Lucas Lecour, reconoció que la acusación sobre mi hijo fue “un poco traída de los pelos”.

Por el hecho también están involucrados Enzo Falaschi, Ignacio Ceschin, Sebastián Vanin, José Hervida, quienes aún están llamados al silencio.