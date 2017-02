Lisandro Biffi también hizo su descargo por la acusación de abuso sexual

Otro de los jóvenes rugbiers acusados del abuso sexual contra una joven deportista rompió el silencio y salió a hacer su descargo a través de una misiva.

Se trata de Lisandro Biffi, el hijo del diputado César Biffi y hermano del funcionario de la DEIE, Facundo Biffi.

El joven rugbier se sumó a las cartas y a las expresiones a través de las redes sociales, que hicieron sus compañeros.

Esta es la carta completa:

ESPERO POR LA VERDAD

Hemos soportado desde hace 2 meses todas las injurias, descalificaciones y agravios posibles. Lo hicimos, lo hice, en silencio y esperando con mucha angustia y tristeza, pero en silencio, convencidos como estábamos que ya con el proceso judicial en marcha, solo quedaba esperar el resultado del expediente judicial.

Pero los abogados de la denunciante y ella misma, han hecho que nuestra paciencia y silencio se hayan terminado definitivamente.

Hemos sido victimas de una denuncia absolutamente falsa. Ninguno de los hechos que tan profusamente los abogados y la denunciante han transmitido a los medios de comunicación tienen puntos de contacto con la realidad.

De hecho, en el terreno de las pruebas en el expediente, todas hasta aquí demuestran la falsedad y las mentiras que se han intentado instalar para influir a favor de la “victima” en la opinión publica y consecuentemente en el accionar judicial.

Todas las pruebas, físicas y toxicologicas, demuestran que no hubo violencia, no hubo acceso carnal ni presencia de drogas, y todos los testigos han declarado haber visto a la denunciante en perfecto estado, sin síntoma alguno de no estar en conocimiento de sus actos. Desde su primer declaración hasta la carta que publico en los medios en el día de ayer ha ido cambiando y acomodando su relato incurriendo en muchas contradicciones e inconsistencias que en el expediente pueden advertirse a simple vista.

En lo que a mi respecta nada hice, absolutamente nada. Estoy totalmente seguro de mi absoluta inocencia. Sin embargo, se insiste en sostener una historia falsa y ni yo ni quienes me rodean merecen seguir atravesando el calvario en el que han transformado nuestras vidas.

Se me acusa falsamente, a mi como al resto de mis compañeros, de un delito muy grave que nadie cometió.

Y finalmente, si como dice la denunciante siente que ella perdió su dignidad, nosotros lo perdimos todo: El buen nombre que teníamos, caminar tranquilos por la calle, ir a mi trabajo, a la universidad y a mi club en paz sin sentirme observado y criticado anticipadamente por todos aquellos que sin saber la verdad de los hechos ya me condenaron por algo que no he cometido, sometiendo a nuestras familias a un injusto infierno que nadie se merece vivir.

Sin dudas estoy atravesando el peor momento de mi vida sin merecer nada de esto, y solo ruego y espero por la verdad…

Biffi Lisandro, DNI 37.003.138