La Negra Vernaci destrozó a Charlotte Caniggia

Elizabeth Vernaci criticó duramente a Charlotte Caniggia y Loan, quienes se han visto rodeados de rumores de violencia de género pero siguen juntos. A su vez, la conductora disparó contra los programas de espectáculos.

Vernaci opinó de los supuestos chats en los que Charlotte le confiesa a su amigo, el estilista Kennys Palacios, que Loan la agarró de los pelos, la empujó y le dijo “puta”. “El otro día, amigo, me agarró de los pelos, me empujó. Me dijo puta. Es un maltratador”, rezaba parte de los mensajes de WhatsApp.

Sin embargo, cada vez que es entrevistada, la actriz de Abracadabra niega rotundamente la situación y pide que “dejen de inventar”.

Primicia: en estos chats @chc_caniggia_ le confiesa a @KennysPalacios que LOAN (Ezequiel Medina) le pegaba. Ella siempre lo negó en público pic.twitter.com/U0Z7hdaPiu — @ N G E L (@AngeldebritoOk) 17 de febrero de 2017

“Acá hay algo que tiene olor a mierda, todo”, arrancó “La Negra” en su programa de Radio Pop. Y siguió: “Si el flaco le pega, no sé qué hace ella con un flaco que le pega, pudiendo irse, sin necesidad de estar con un tarado”.

“Encima es un chico que le falta todo: jugadores, talento, vida. Todo. No tiene nada. Si es verdad, pobre Charlotte”, tiró sobre Loan.

Luego, la conductora disparó contra los programas de espectáculos: “A mí me da como una cosa a nivel medios. Que los medios, que después dicen ‘ay qué tremendo los hombres golpeadores’, nos hagamos eco de esto, a mí no me gusta. Porque si uno trata de que los hombres golpeadores estén fuera de las vidas de las mujeres para que las mujeres no sean golpeadas, arruinadas, tomadas como objeto y que puedan hacer lo que quieran, este tipo cosas no ayudan en nada. Hacemos un circo mediático que es triste, personal y que es para empezar en un psicólogo y terminar en la comisaría y no está bueno que hablemos de esto mediáticamente”.

“Si los programas no le diéramos un lugar a esta mierda, estos pendejos no jugarían a todo esto para que salgan en los medios. Si los programas de chimentos no se hicieran eco de esta pelotudez… este tema no le hace bien a nadie”, sentenció indignada.

“No vamos a hablar más de estos dos boludos”, concluyó Vernaci.