Gigliotti: "Tenía ganas de volver al fútbol argentino"

El delantero Emmanuel Gigliotti arribó hoy al país desde China para firmar su contrato con Independiente y confió que tenía "ganas de volver al fútbol argentino", tras dos años en Asia.

"Independiente me compró, no era lo que esperaba a priori. Tenía ganas de volver al fútbol argentino. Pasé dos años distintos en China. El fútbol allá está creciendo, pero no es tan profesional", señaló el futbolista en rueda de prensa, aun en el aeropuerto de Ezeiza.

"El Puma" quiere sumarse "cuanto antes" al conjunto dirigido por Ariel Holan, con quien habló "sobre la situación del club, pero no del juego".

"Estoy contento por la decisión que tomé. A mi edad no buscaba algo de cinco meses para ser vidriera e irme. Todo se resolvió mejor de lo que yo creía", celebró el tercer refuerzo del club de Avellaneda, tras las llegadas de Nery Domínguez y Walter Erviti.

Independiente se hará de los servicios de Emmanuel Gigliotti por tres temporadas tras abonarle a Chongqing Lifan 1.300.000 dólares por el 70 por ciento de su pase.