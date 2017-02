Rodrigo Bentancur habló de su pase a la Juventus de Italia

El mediocampista Rodrigo Bentancur, cuya transferencia a la Juventus está en trámite, dijo hoy que "todo jugador quiere un pase así, pero ahora estoy pensando en Boca".

Sobre la posibilidad de viajar en los próximos días para someterse a la revisión médica, expresó que "se verá si tengo que ir o no, pero mi cabeza está acá".

"Mi representante está allá y me dijo que están arreglando pero nada más. Todo jugador desea que un pase así se solucione, pero ahora quiero aprovechar y disfrutar lo que me queda en Boca", añadió.

En rueda de prensa, Bentancur, reciente campeón sudamericano Sub 20 con el seleccionado uruguayo en Ecuador, se manifestó al respecto "muy contento, pero ya lo disfruté con mi familia y mis seres queridos. Ahora ya estoy metido en Boca". "Bajé un poco de peso -comentó-, también lo hablé con los médicos y es normal por mi altura y la seguidilla. Me siento bien, ya recuperé un kilo y medio". En relación con el Sudamericano, manifestó que "obviamente no es el mismo ritmo en un Sub 20 que la primera de Boca. Ahora estoy adaptándome de nuevo para volver a tener el ritmo que tenía".

Asimismo, evaluó que "todas las seleciones estuvieron muy parejas. Por suerte los argentinos pudieron clasificar, mejor por los chicos compañeros míos que están en la selección. Nos felicitamos, siempre muy bien".

"Me solté un poco más -prosiguió-, es lo que me dijo Guillermo (por el director técnico Barros Schelotto). Ahora quiere que lo logre en Boca. También convertí y lo primero que me dijo fue 'tenés que hacer uno acá, ahora'. Me dijo que me había visto muy bien".

Barros Schelotto, según reveló Bentancur, "me dijo que me reincorpore tranquilo. Me preguntó si estaba a disposición para este fin de semana y es obvio que sí".

"Las críticas siempre las tomé con tranquilidad. Mi familia me da mucho apoyo y las tomo para aprender. Soy chico, me falta muchísimo", sostuvo. Al responder sobre la pelea que la semana pasada protagonizaron sus compañeros Juan Manuel Insaurralde y Jonathan Silva, el uruguayo manifestó: "Lo vi por televisión, después ya salieron ellos a declarar y quedó todo tranquilo, no tengo nada que decir".

Bentancur opinó que con la lesión de Pablo Pérez "se pierde un jugador importante, por el juego y la llegada que tiene. Pero hay compañeros con ganas de jugar y no se va a notar tanto la diferencia".

Por último, sostuvo que con la salida de Carlos Tevez "es obvio que se pierde un referente y con lo que es en lo futbolístico, se pierde mucho. Ahora el cuerpo técnico está buscando de nuevo el equipo y estos partidos de preparación van a servir para eso".