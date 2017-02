Alario: "En las próximas horas tomaré una decisión"

Lucas Alario, delantero de River, aseguró que "entre hoy y mañana" tomará una decisión sobre la oferta de 18 millones de dólares que recibió para seguir su carrera en el fútbol de China.

"Todavía no definí qué hacer. Voy a basar mi decisión en las charlas con mi familia y con mi representante (Pedro Aldabe), pero voy a tomar la decisión que más le convenga al club y a mí", señaló hoy Alario en diálogo con TyC Sports.

El delantero santafesino, de 24 años, afirmó que "la palabra de Edgardo Bauza también es importante porque es el técnico de la Selección. No hablé todavía con (el entrenador de River) Marcelo Gallardo de este tema".

Alario subrayó que se encuentra "feliz" en River, que le gustaría quedarse y que la decisión que tome será beneficiosa para su "carrera deportiva, no económica". Sin embargo, añadió que "desde China me hicieron una oferta importante que tengo la obligación de escuchar y evaluar".

La oferta del fútbol chino es de 18 millones de dólares, de los cuales River debe darle el 40% a Colón de Santa Fe, dueño de ese porcentaje del pase de Alario. A su vez, Colón le tiene que dar el 20% de lo que reciba a San Lorenzo de Tostado, el club santafesino en donde el delantero se inició.

"No creo que el tren pase una sola vez, por eso la estoy analizando", explicó Alario, quien recibió recomendaciones de su padre Abel para quedarse y también de Emanuel Gigliotti, quien acaba de volver de China para incorporarse a Independiente, y dijo que no se adaptó a la vida del gigante asiático.

Mientras, el futbolista sigue recuperándose de la lesión (un golpe en la tibia) que lo dejó afuera de los partidos de verano y de la final de la Supercopa Argentina que River perdió 3-0 con Lanús.

"La cabeza la tengo solamente puesta en recuperarme porque me hace mal no poder entrenar a la par de mis compañeros. Hoy empecé a correr y me siento mejor", consideró Alario.

En tanto, el "Muñeco" Gallardo volvió a probar con el mismo equipo que ensayó el martes, con Jonatan Maidana entre los titulares, para enfrentar el viernes a Independiente Rivadavia de Mendoza, equipo de la Primera B Nacional.

El amistoso, a jugarse en la capital mendocina a las 21.30, será el último encuentro de preparación antes de la competencia oficial, el torneo Primera División, que se reanudará el 3 de marzo.

Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas, Gonzalo Martínez; Sebastián Driussi y Rodrigo Mora será la formación elegida por Gallardo para el viernes en Mendoza.

El delantero Marcelo Larrondo, recuperado de una sinovitis en la rodilla derecha, y el defensor Luciano Lollo, repuesto de la segunda operación en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, volvieron a participar en una práctica de fútbol del lado de los suplentes, e irán al banco de suplentes contra los mendocinos.

River recibirá a Unión, por la 15ta. fecha del torneo local (el domingo 5 de marzo), en tanto que el 15 de marzo jugará en Colombia ante Deportivo Independiente Medellín (DIM) en su debut por la Copa Libertadores 2017.