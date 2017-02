Aguad: “Mi renuncia está enteramente a disposición del Presidente”

Las esquirlas por el fallido polémico principio de acuerdo entre el Estado y la sociedad que administra el Correo Argentino continúan. Luego de las explicaciones que tuvo que brindar ante la oposición en el Congreso, el ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, afirmó: "Mi renuncia está enteramente a disposición del Presidente".

Aguad quedó en el centro de la polémica por avalar el proceso administrativo que le iba a permitir al grupo empresario ligado al jefe de Estado licuar una millonaria deuda que mantenía con el Estado. No sólo fue cuestionado por la oposición, que también extendió sus críticas a Macri; dirigentes aliados en Cambiemos reclamaron por la cantidad de errores y las consecuencias en la credibilidad y apoyo de la gente a Mauricio Macri.

Consultado en Radio Con Vos, el funcionario afirmó que jamás habló del tema con el mandatario y reconoció que su renuncia "está enteramente a disposición del Presidente", aunque aclaró que se trata de una situación que "nunca pensó" en llevar a cabo.

"Lo que dije ayer (en relación a su exposición en el Congreso) fue que no tengo idea si sabía o no sabía. Existe una probabilidad de que supiera, pero desconozco. Nunca jamás hablé con el Presidente de este tema, nunca levantó el teléfono para hablar de esto. Frente a la insistencia, lo que dije es que no tenía idea y que para mí no sabía porque nunca le conté", sostuvo.