Violencia sexual: las consecuencias de no creer en las víctimas

Las estadísticas son estremecedoras: 50 mujeres son atacadas sexualmente cada día en la Argentina. Algunos casos se hacen públicos y conmocionan a la opinión pública, como la historia de la joven que denunció a 4 rugbier de haberla abusado en una fiesta. Pero otras víctimas viven en el anonimato y no se atreven a ir a la justicia por miedo a que no le crean.

"Una de las situaciones que más les cuesta denunciar a las mujeres es el abuso sexual, tanto cuando la violencia ocurre en la pareja como cuando el ataque es de alguien desconocido. El relato de la mujer es importante, pero les cuesta hablar sobre su sentir sexual. A ninguna persona le gusta atravesar por esa experiencia y revivirla dando su testimonios ante un tribunal", explicó a El Sol Estela Spezia, titular de la Dirección de la Mujer.

En Mendoza, la institución dependiente de la Suprema Corte de Justicia es la encargada de recibir los casos tras la denuncia en la fiscalía. Aunque muchas veces las mujeres llegan allí sin previo aviso, tras no recibir la respuesta esperada en alguna dependencia porque le dijeron que "no era para poner la denuncia".

En este sentido, contener a la víctima y acompañarla en el proceso es fundamental. Una mujer abusada sufre distintos tipos de traumas que muchas veces la paralizan, quizás por vergüenza, a buscar la única salida para su propia justicia: denunciar.

El servicio que se les brinda es gratuito y confidencial. Se trata de una contención interdisciplinaria en la que forman parte abogados penalistas, sociólogos y psicólogos. Tras ser entrevistada por equipo y según la situación de riesgo y su conformidad, es derivada a Oficinas Fiscales y/o Tribunales de Familia en turno para iniciar el proceso judicial correspondiente.

"Vienen desbordadas, dependiendo del caso, presentan síntomas de ansiedad, angustia e incluso bloqueo. Muchas no pueden visualizar la agresión, al punto de retractarse. Un signo típico del ciclo de la violencia conocido como "la luna de miel. Cuesta decir que no, es un acto de decisión", comentó la psicóloga Helena Sánchez que brinda la primera asistencia a quienes llegan a la Dirección de la Mujer.

"Como si todo lo que pasó esa noche fuera poco, mi vida cambió y se volvió un infierno. No es solamente denunciar el hecho y listo, no. Significa someterme a miles de cosas horribles e ir a lugares donde no quiero estar. Es intentar procesar todo lo que pasó y estoy pasando, y buscarle algún sentido", relataba la joven que denunció a rugbier y a un mánager de haberla abusado durante un festejo en Chacras de Coria.

"La víctima no puede planificar como salir. Hay que tratarla con suavidad y dulzura. Dan muchas vueltas en las fiscalías, aunque están mejorando. Hemos crecido bastante pero no lo suficiente", indicó Vilma Jilek responsable de Fundación Accionar.

Esta institución fue creada en 1996 y es la única entidad sin fines de lucro, que hoy contiene a las mujeres en situación de riesgo derivadas principalmente de la Dirección de la Mujer y les ofrece tratamiento psicológico gratuito. Pese al poca o nula ayuda financiera del Estado.

Aprender a decir "no"

Según el Código Penal argentino, el acto de violentar sexualmente a una persona se denomina abuso sexual con acceso carnal y está tipificado en el artículo 119. "Los abusadores buscan lugares donde no hayan testigos. Las amenazan o les dan sustancias para que no puedan defenderse. Generalmente está planificado", detalló Spezia.

Y agregó: "Cuando sucede en un círculo amistoso, se presume que hay consentimiento. Más difícil aun es cuando ocurre en el ámbito conyugal. El hombre entiende que la esposa debe obedecerlo en todo y satisfacer su deseo".

Lo inmediato es denunciar al 911 o a la oficina fiscal más cercana. Su testimonio es su única defensa y los rastros que hayan quedado del hecho son fundamentales a la hora de iniciar la investigación.

"Hoy se conviven con posturas y paradigmas viejos en los que se buscan pruebas objetivas como rastros de semen y en los que el testimonio de la víctima no tiene tanta importancia. Es por eso que recomendamos que no se bañen y que guarden las prendas para que puedan ser sometidas a pericias y puedan sostener su relato", recomendó la profesional.

En todos los casos, para la abogada "la víctima tiene derecho a un proceso justo y a una reparación de los daños porque dejan secuelas y temores que son difíciles superar".

El miedo a denunciar: efecto reflejo

El abogado de los rugbiers mendocinos acusados de haber abusado sexualmente de la joven de 24 años salió a defenderlos con una frase controversial poniendo en duda el relato de la chica: "Quizá la chica los incitó y abusó de ellos".

El estremecedor caso de Luz Villafañe en Catamarca- la niña de 13 años que se quitó la vida tras ser “drogada y violada”- y que en su momento no le quisieron tomar la denuncia en una dependencia judicial, también pone en relieve las posibles consecuencias de no creerle a la víctima.

Los especialistas aseguran que incluso puede provocar nuevos traumas y un efecto rebote, que otras mujeres en situaciones similares no se atrevan a denunciar por vergüenza y miedo a ser expuestas.

"Normalmente el paso del silencio a la declaración es muy duro y conlleva tiempo. Cuando el quiebre con las creencias cotidianas de seguridad es arrasado por una experiencia fuera de sus márgenes, la persona queda desamparada en su interior, se suspenden sus certezas y el temor a ser discriminado crece. Al poder expresarlo y no tener una buena recepción, quien sufrió la afrenta se repliega y tiende, en muchos casos a negar lo ocurrido o minimizarlo. Esto crea una distorsión que a corto o largo plazo perjudicará seriamente su vida personal", señaló la psicóloga Belén Luque (Mat 1815).

Para la profesional: "Los problemas posteriores son muchos, puede desarrollar trastornos de ansiedad moderados o graves (fobia social, fobias específicas, trastorno de stress postraumático, crisis de angustia -también llamadas ataques de pánico-), bloqueos de memoria, “lagunas”, trastornos del estado de ánimo, insomnio, trastornos alimenticios y somatomorfos, ideación e intentos de suicido, entre muchos otros".

"El miedo al rechazo es enorme. La estigmatización social es clave en ello, se culpabiliza a la víctima de ser generadora del abuso sexual, responsabilizándola por sus conductas previas al ataque, por su condición social, psicológica, sexual, por sus dichos y costumbres… como si algo de ello pudiese justificar y aprobar el acto criminal. Existe por parte de los damnificados un profundo descreimiento en las acciones jurídicas, también sobre los recursos de protección, sobre su individualidad e intimidad posterior a la declaración", dijo.

Vuelta a la vida sexual

Volver a entablar relaciones íntimas de pareja es complejo y necesita también del apoyo psicológio.

"En este punto es importante el acompañamiento terapéutico. Los tiempos son singulares y las condiciones del abuso son normalmente detonantes del pronóstico del caso. Siempre es recomendable generar un ámbito de confianza para que la persona pueda expresar la totalidad de sus sentimientos, emociones, experiencias, creencias y temores a fin de que pueda usarlos como herramientas para recuperar una vida plena. Es importante destacar que una experiencia no define una vida, debe ser incorporada al plano de la personalidad para poder activar la capacidad de superar los eventos adversos, y ser capaz de lograr un desarrollo exitoso a pesar de circunstancias adversas. Esto es lo que llamamos resiliencia, y es una característica que poseemos todos los seres humanos y que puede ser desarrollada y expandida", indicó la psicóloga.