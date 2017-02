La Vendimia de los Cerros recordará a una de las víctimas de Turbus

Verónica Beatriz Contreras tenía planeado ir a ver la Fiesta de la Vendimia a los cerros, como lo hacía desde casi una década. De hecho, en la primera elección de la Reina de los Cerros, quedó en segundo lugar por el voto del público.

Esta mujer de 43 años fue una de las 19 víctimas fatales de la tragedia de Horcones, que se produjo este sábado en la madrugada en la Curva del Yeso.

Verónica viajaba junto a un grupo de amigas –también fallecieron- a comprar útiles escolares a Chile. Su tía política Victoria Herrera es una de las organizadoras del festejo popular que se realiza, desde hace tres años, en el Cerro de la Gloria.

“La vamos a recordar porque Verónica se lo merece. Era una excelente madre, una excelente mujer y siempre asistía con sus tres hijas mujeres –son seis hijos de entre 22 y 10 años- a ver la fiesta”, contó Victoria con un nudo en la garganta.

Y agregó: “Estamos destrozados. Creo que ningún ser humano puede entender el dolor que ha dejado este chofer en las familias de quienes viajaban en ese micro. Cuando veíamos las noticias, no sabíamos que Verónica iba en ese colectivo. A las 15 nos enteramos y no podíamos creerlo porque, cuando miramos el noticiero, creemos que esa tragedia está muy lejos de la realidad de cada uno, pero no fue así esta vez”.

Más allá del abismal dolor que dejo la desaparición física de Verónica, Victoria quiere recordarla con júbilo porque, según contó, “era una mujer alegre y los festejos de la Vendimia de los Cerros estarán dedicados a su memoria”.

Las actividades que se desarrollarán el sábado 4 en el Cerro de la Gloria, comenzarán a las 17 y se extenderán hasta las 19.30. Cuentan con el aval de la Secretaría de Cultura y allí se podrá disfrutar de diferentes espectáculos artísticos: se presentarán Gisela García y Máxima, quienes interpretarán tango; Ivana Torres y Alejandra Morales tendrán a su cargo los monólogos de humor; mientras que el ballet Batida de Coco realizará samba.

La elección surgió hace tres años. Por entonces, Victoria llamaba al público a los gritos para juntarlos en un lugar y comenzar con la elección. El año pasado ya contaron con escenario y espectáculos artísticos y, en esta oportunidad, las reinas hasta tendrán regalos que compró la propia Herrera, quien es chilena pero vive desde hace 39 años en Mendoza. Y hace 20 que asiste religiosamente a la Vendimia.

“Un día vi a una mamá con muchos niños subiendo los cerros y explicándole la importancia que tenía la fiesta para los mendocinos. Así se me ocurrió que había que homenajear a esas mujer que enseñan sus raíces a sus pequeños”, contó Victoria.

Y, justamente por este motivo, los requisitos para candidatearse a reina de los Cerros es ser madre y tener más de 40 años. El jurado es el público que se ubica en esos sectores que rodean al teatro griego Frank Romero Day.

“El año pasado tuvimos 12 candidatas. Esta vez esperamos igualar ese número. Además, contamos con el apoyo de un centro de estética que va a peinar a todas aquellas mujeres que se candidateen y habrá una escribana que va a fiscalizar la elección”, finalizó.