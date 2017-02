Disminuyen los accidentes de tránsito en Mendoza

A pesar de las diferencias entre las mediciones del Gobierno y de otras organizaciones respecto a los accidentes viales, los resultados de diferentes estudios determinan que desde hace al menos tres años se produce una disminución en los accidentes viales de Mendoza.

La estadística, sin embargo, podría verse oscurecida este año debido a la tragedia en Ruta 7 donde fallecieron 19 personas que viajaban en un micro de la empresa Turbus cuando se dirigía desde la provincia hacia Santiago.

Por el momento, el Observatorio de Seguridad Vial de Mendoza todavía revisa las cifras de muertos por accidentes viales en 2016, que por el momento suman 122 muertes en el lugar de los hechos desde enero a noviembre. Desde la institución señalaron que el número total final será de unos 135 fallecidos.

Por su parte, la asociación civil "Luchemos por la Vida" realizó un relevamiento en el que señala que Mendoza tiene la tasa de muertes por este motivo cada 100.000 habitantes más baja de los últimos tres años.

La cifra contrasta a nivel nacional, ya que en Argentina los accidentes de tránsito no diminuyen desde hace 25 años. Según la organización, en el país las víctimas anuales fatales oscilan entre las 8000 y 7000.

Desde el Observatorio, sin embargo, aseguraron que la tasa viene disminuyendo desde 2011, en que la tasa era de 20 muertos cada 100.000, frente a los 15 actuales, con una media de 12 en la Argentina.

Si se considera en Mendoza a las personas que perdieron la vida en los hospitales a causa de estos accidentes, en 2015 fueron 282 los muertos, mientras que la cifra cae "alrededor de un 20 por ciento" en 2016, según consideró Hugo Fiorens, director de Relaciones con la Comunidad y titular de la ONG "Voluntarios en Red".

Fiorens señaló como uno de los principales factores de esta disminución a los controles y la prevención realizada en las salidas de los boliches. "Eso se ve en lo que fue 2016, no tuvimos problemas viales relacionados a los jóvenes cuando regresan de bailar", destacó.

Sin embargo, el director aseguró que el problema con la prevención es que descuidarla genera un rápido retroceso. "Tenemos que estar recordando permanemente, ya no es sólo el uso del cinturón y el no tomar alcohol: el uso del celular genera un nuevo problema, aunque no se tengan cifras de cuántos accidentes causan, se ve cuando uno maneja", expresó.