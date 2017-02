Los escándalos más resonantes de las reinas departamentales 2017

De las 16 fiestas departamentales que se han realizado hasta el momento -Guaymallén se hará este miércoles y Capital, el viernes-, hubo seis que terminaron en escándalo.

A continuación, lo que se dijo y no se vio.

Un homenaje a Nuri Donnantuoni que cayó mal

El primer bochorno se produjo en San Carlos. Todo comenzó con las fotografías de promoción de las candidatas. Lo cierto es que Marianela Flores, representante de Soeva quiso honrar a Nuri Donnantuoni, reina de mandato cumplido del departamento, y posó con un pañuelo en su cabeza, una producción muy similar a la que ya había realizado la joven que falleció hace un año.

Frente a esta situación, Romina Pattaro, de Pareditas, manifestó su malestar denunciando que la joven de Soeva se aprovechó de la situación para lograr más popularidad.

En la elección y coronación, Pattaro resulta electa y sus compañeras lejos de felicitarla y celebrar con ella decidieron apoyar a la virreina, la joven de Soeva.

Guerra declarada por una gigantografía

Otras de las polémicas llegó desde el Este, precisamente de Rivadavia. Las peleas, los dimes y diretes comenzaron a gestarse mucho antes de la elección y coronación. Las redes sociales fueron el canal por donde muchos se enteraron de las peleas.

¿El motivo? Una de las candidatas, Julieta Arias, se promocionaba por medio de una gigantografía, algo que habían acordado no colocar en las calles del departamento ya que no todas tenían la posibilidad de tener.

Según contó la joven, sus auspiciantes y autoridades del distrito La Libertad, al que representó, le obsequiaron la foto.

Pero no todo quedó allí, sino que Sabrina Ponti, representante de Medrano, que resultó Reina del Festival Rivadavia Canta al País, decidió renunciar a su cargo por sentirse disconforme con el veredicto departamental. Su decisión fue anunciada a través de facebook. Finalmente, Julieta fue bendecida por los votos para llevar la corona vendimial.

¿Voto cantado para Tunuyán?

En Tunuyán la situación fue diferente a la del resto de los departamentos. Lo cierto es que días previos a la elección se sabía que Josefina Hisa iba a resultar electa. Según las malas lenguas, el intendente departamental, Martín Aveiro, se lo había prometido al abuelo y padre de la joven.

Hisa representó al Rotary Club, tiene 25 años y es modelo. Más allá de los rumores, su belleza amerita el título de reina.

¿Definición con olor a fraude?

En Las Heras se vivió un verdadero duelo entre las candidatas de El Algarrobal y El Resguardo. Lo cierto es que ambas resultaron con 20 votos y la definición fue por bolillero. Esto favoreció a Sol Mengali que se consagró como reina de Las Heras 2017.

El escándalo y las dudas surgieron porque una de las locutoras, encargadas de cantar los votos, se confundió y refirió que Mengali había logrado 19 votos y Núñez, 20. Sin embargo, sólo fue un error de conteo de votos. Así lo refirió la escribana responsable del evento, quien dio fe que ambas candidatas habían alcanzado 20 sufragios.

Luján y el desplante a la reina

En Luján también estuvo presente la polémica. Al anunciarse a la sucesora de Giuliana Lucoski, actual Reina Nacional de la Vendimia, sus competidoras la dejaron sola en el escenario y felicitaron a Constanza Aguerre, quien resultó virreina.

La electa Renata Rizzato aseguró que con Constanza son muy amigas y que no existió ningún desplante. “Primero se anunció a la virreina y todas fueron a saludarla, en medio del festejo, me nombraron a mi y allí no todas escucharon, pero no hubo desplante”, dijo la soberana.

Godoy Cruz y un escándalo que terminó en la justicia

Daniela Rocío André, la flamante reina de Godoy Cruz, fue denunciada ante la delegación local del Instituto Nacional contra la Xenofibia y Racismo (INADI) por opinar sobre a la incorporación de chicas transexuales al certamen de la Vendimia tradicional. Una persona se sintió agraviada por sus dichos e hizo una presentación que terminó en una audiencia de conciliación "en muy buenos términos".

Aparentemente la joven al ser consultada sobre la incorporación de reinas curvy y trans al concurso dijo en una entrevista: “Ellos tienen una Vendimia aparte, entonces me parece que habría que respetar el lugar de cada uno. No estoy en contra, pero me parece que cada persona tiene su lugar en la sociedad. Ellos tienen su Vendimia, entonces nosotras también tenemos la nuestra".

Sus declaraciones fueron mal recibidas por una persona del colectivo gay, trans y homosexual, quien decidió recurrir al instituto dependiente del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación para que la soberana se rectifique.

André manifestó que no se sentía representada por esas expresiones y que habían sido sacadas de contexto, al tiempo que aclaró que no tiene nada en contra de la participación de chicas trans y curvys en el certamen más importante de los mendocinos.

Su respuesta fue aceptada por la parte denunciante y la presentación pasó a archivo.