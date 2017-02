Un diputado español criticó a Macri: "No aflojen, vamos a volver"

Señores del PP, es evidente que Macri es de lo suyos. Pero al pueblo argentino, le decimos: aguanten, no aflojen, que vamos a volver pic.twitter.com/SFhd8mysbd — Íñigo Errejón (@ierrejon) 22 de febrero de 2017

Íñigo Errejón, diputado y secretario de Análisis Estratégico y cambio político del partido español Podemos, dio un duro discurso en el Congreso de Madrid para repudiar la visita de Estado que realiza Mauricio Macri.

El joven doctor en Ciencia Política increpó en voz alta a los miembros del oficialista Partido Popular y criticó en forma durísima al gobierno argentino.

"Es evidente que el señor Macri es de los suyos. Es evidente que, cuando el señor Macri, en un año de gobierno, ha aplicado un tarifazo en gas, agua y energía. Es evidente que cuando el señor Macri tiene ya en un año un saldo de 200 mil despidos, al mismo tiempo que salen los papeles de Panamá; es evidente que el señor Macri es de los suyos", lanzó el diputado.

También apuntó directamente contra la política de derechos humanos, al agregar: "Es evidente que Macri es de los suyos cuando tiene una política que asume que, cuando hay más pobres, no hay que combatir la pobreza, sino a los pobres, y por eso Milagro Sala lleva un año encarcelada". Luego, sumó: "también cuando relativiza las víctimas de la dictadura y pone dificultades a la memoria".

Tras la catarata de críticas, el diputado de Podemos señaló a los parlamentarios de Rajoy: "Nosotros no le vamos a pedir que no se lleve bien con el señor Macri y le vamos a escuchar con todo el respeto institucional, aunque sea de los suyos y no sea de los nuestros".

Y, en un mensaje a la oposición argentina, Errejón culminó con una afrenta política: "A la mayoría que sufre el maltrato, los recortes de Macri, les voy a decir sólo una cosa: aguanten, no aflojen, que vamos a volver". Luego, hubo aplausos y críticas dentro del recinto.