El periodista que entrevistó al chofer de Turbus desmiente a la IGS

Mientras la Inspección General de Seguridad (IGS) investiga cómo un equipo periodístico de la Televisión Nacional de Chile (TVN) logró entrevistar a Francisco Sanhueza, el chofer que conducía el micro de Turbus que volcó en alta montaña y provocó 19 muertes, el reportero chileno que logró la nota aseguró que no mintieron ni pagaron para conseguirla.

La IGS indaga sobre el accionar de los policías que custodiaban al chofer de TurBus y su titular, Marcelo Puertas, aseguró que la principal hipótesis de la investigación "indicaría que los periodistas habrían sido simulado ser compañeros de trabajo de la persona aprehendida y de esa manera el personal le permite el ingreso".

El organismo investiga si los reporteros habrían simulado ser compañeros de trabajo del chofer para ingresar como visitas o si hubo algún tipo de soborno, lo que fue desmentido por el periodista chileno.

En este sentido Daniel Silva, de la TVN, negó que hayan pagado o mentido para obtener la nota en una celda de la comisaria de Luján de Cuyo. En diálogo con Télam desde Santiago de Chile, contó que al policía que los recibió en la comisaría le dijeron que eran "comunicadores de Chile" y no conocían al chofer.

“Nosotros somos representantes de Televisión Nacional de Chile, que es un medio respetado acá, nunca por política hemos pagado por ingresar a ninguna parte, ni menos por obtener una entrevista”, dijo el periodista a Télam.

“Fue muy simple” obtener la entrevista, valoró el periodista de TVN, y comentó que llegaron poco antes de las diez de la mañana del lunes a la comisaría y allí los atendió “ un policía de azul”, al que le preguntaron si estaba el chofer aun detenido ahí.

Ante la respuesta afirmativa del policía, le consultaron: “¿Podemos conversar con él, se puede visitar?” y el policía les respondió que sí, pero después de las diez de la mañana que comienza el horario de visita, relató el periodista trasandino.

“Volvimos después de las diez, no preguntó quiénes éramos y le dijimos nuestros nombres y que eramos comunicadores de Chile” agregó Silva.

El periodista dijo que le llamó la atención que no vio anotar nada al policía que los recibió y que incluso no les pidió documentación, “lo que me pareció bien informal”, añadió.

Según el relato de Silva, el policía le preguntó qué querían conversar con Francisco, a lo que el periodista contestó: “Queremos conversar respecto de su situación porque hay una cuestión pública de los medios de comunicación que han informado lo que ha pasado, y los testigos han hablado”.

Además, el periodista aclaró que le dijeron al policía que no conocían al chofer imputado y que él no los estaba esperando.

“Cuando ingresamos al lugar de la entrevista, frente a frente con Francisco en el calabozo, le dijimos quienes éramos, le dejamos claro que éramos de TVN y le preguntamos si quería hablar”, relata Silva y agregó que “se le grabó con un celular y que nunca fue oculto, ni secreto”.

Sobre el estado en que halló al detenido, el periodista chileno detalló: “Estaba muy ignorante de la situación que estaba viviendo” y que le llamó la atención “el estado deplorable en el que estaba, con la misma ropa y la cara con sangre”.