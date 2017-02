Denunció que la despidieron por ser demasiado linda

Una mujer de 24 años denunció esta semana que fue despedida de una productora de televisión de Londres, en el Reino Unido, por ser "demasiado linda". Aunque no se dedica al modelaje, su jefe la mandó a trabajar a la pasarela.



"Quizás esa compañía sólo contrata a personas que poco atractivas y si no tenés ese estilo no te toman. Quizás yo los distraía", intentó explicar Emma Husle, una joven que vive en el exclusivo barrio londinense de Mayfair, informó el sitio The Evening Estandard.

Una publicación compartida de Emma Hulse (@hulseemma) el 9 de Feb de 2017 a la(s) 8:05 PST

Husle, quien había sido contratada como productora freelance a través de una agencia, salió a la calle a cumplir con su trabajo y al rato descubrió que no terminaría ni siquiera su primera jornada en la empresa UNIT TV del SoHo.

"Volví y hablé con mi jefe directo que me preguntó '¿vos no sos modelo? ¿No estás en la pasarela, por qué no estás en la pasarela?' Yo tenía un labial y nada más, pero desde mi punto de vista no era inapropiado. Me había puesto una camisa y pantalones, no estaba mal", aseguró la joven.

Al margen de su vida laboral, Emma es una reina en Instagram, desde donde comparte las fotos de sus vacaciones en España o las de sus salidas por la noche londinense. Pero a la hora de trabajar, la morocha no se anda con rodeos.

"Después mi jefe me pidió mi teléfono y sugirió que saliéramos a tomar algo. Me sentí muy decepcionada por tener que irme a mi casa. No sabía qué hacer", expresó la chica.



Desde la productora aseguraron que ese supervisor fue despedido por "una serie de acciones" que "no cumplían con las políticas de la empresa".