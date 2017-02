A cinco años de la tragedia de Once: la situación de los ex funcionarios

A cinco años de la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012 en la que murieron 52 personas y otras 789 resultaron heridas, no todos los ex funcionarios considerados responsables para Justicia fueron condenados.

El accidente de la formación chapa 16 del ferrocarril Sarmiento que no frenó llegando a la plataforma 2 en la estación de Buenos Aires, aún no tiene presos a todos los responsables de la tragedia.

Situación de los ex funcionarios

- Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte (2003-2009): durante el juicio fue condenado a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer como funcionario público. Luego de las apelaciones resta el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal. Está detenido por otra causa (la compra de trenes usados a España y Portugal). Tiene también condenas firmes de 1 año por dádivas y otra de 6 meses por tentavia de sustracción de documento.

- Juan Pablo Schiavi, ex secretario de Transporte (2009-2012): estaba en funciones cuando ocurrió la tragedia. Tuvo una condena de 8 años de prisión y también inhabilitación perpetua para ejercer como funcionario público. Luego de las apelaciones resta el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal.

- Julio De Vido, ex ministro de Infraestructura y Planificación Federal (2003-2015): actualmente es diputado nacional. El juez federal Claudio Bonadio lo procesó por los delitos de estrago culposo y administración fraudulenta, lo embargó por 600 millones de pesos, y elevó la causa a juicio oral, que estará a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 4.

- Gustavo Simeonoff, ex secretario ejecutivo de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN): Bonadio también lo procesó por los delitos de estrago culposo y administración fraudulenta, y elevó la causa a juicio oral.

- Eduardo Sícaro y Pedro Ochoa Romer: como interventores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) tenían la función de controlar el destino de los subsidios que otorgaba el Estado y del mantenimiento del material rodante. Durante el juicio que finalizó a fines de 2015 fueron declarados absueltos.

- Otro ex funcionario que había sido imputado era el ex secretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, pero falleció en mayo de 2015, previo a la realización del juicio oral.

