Yanina Latorre vs Nancy Pazos: Pelea al aire y descargo en Facebook

Nancy Pazos y Yanina Latorre se dijeron de todo esta mañana en Los Ángeles de la mañana, a punto tal que una de ellas decidió abandonar el estudio por unos minutos.

Pero la pelea no quedó ahí Pazos escribió un descargo en su cuenta de Facebook. “tendría que haber dirimido mis diferencias éticas en otro contexto“.

Todo comenzó cuando Latorre reveló que el hijo de 16 años de su compañera Nequi Galotti no había regresado a su casa y que la panelista estaba preocupada.

Ante esto, Pazos retó a Yanina en pleno programa: “¿Vos podés alguna vez respetar el silencio de la protagonista? No está bueno que vos cuentes lo que ella todavía no contó”. “No lo quiero contar porque estoy preocupada”, explicaba Galotti.

Fue en ese momento cuando Latorre decidió irse el estudio, aunque minutos después decidió regresar. “Era irme, o putearla. Como ya la obsesión de Nancy conmigo es tremenda. Vamos a hacer una cosa, no hablemos más al aire con Nancy, porque me aburrió. Lo que yo hable de Nequi Galotti es problema de ella y mío”, agregó Yanina.

“Si no te gusta lo que digo, hablalo con el productor o avisale al conductor. El condutor me reta, vos, no. Porque yo a vos no te reto. Yo a vos no te lo hubiera hecho porque yo con vos no tengo onda y me chupa un huevo lo que te pasa. Hablé con Ángel de empezar así el programa. Me tenés podrida. El problema sos vos, Nancy, no nosotras, te lo digo posta. Y tu autoritarismo es insoportable”, enfrentó Latorre a Pazos, que aseguró: “Yo dije una opinión… No soy autoritaria”

Más tarde, Pazos hizo su descargo en Facebook. “Hoy tuvimos en LAM un día glorioso en el rating. Pero a costa de sacar trapitos al sol Y esto no está bueno al menos en mi barrio”, comenzó.

“Posiblemente quede antigua con estos nuevos códigos televisivos Pero prefiero mil veces bancar a una compañera con la empatía que me produce guardar con mi silencio su angustia porque su hijo no había regresado a su casa en toda la noche que vociferarlo al aire y hacer una carnicería con su intimidad”, agregó Pazos.

Por último, la periodista expresó: “Mil disculpas Nequi Galotti si te incomode metiéndome en el medio. Posiblemente tendría que haber dirimido mis diferencias éticas en otro contexto. Pero soy un ser humano y por ende me equivoco. Besotes a Santos y a Bartolomé que no está acostumbrado seguramente como yo a este nuevo formato mediático. Gracias y nuevamente mil disculpas a tu familia.”