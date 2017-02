Aguad sobre el Correo: “No hay conflicto de intereses”

El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, aseguró esta tarde que “hicimos lo que pudimos” respecto del acuerdo con el Correo Argentino que permite condonar la deuda con el Estado, y admitió que “obviamente que hay un enorme quebranto en perjuicio del Estado”. Pero también destacó que "no hay conflicto de intereses" entre los negocios de la familia del presidente y el Gobierno nacional.

"Creo que no haya conflicto de intereses" con el presidente Mauricio Macri, "pero obviamente existe una deuda y el Presidente entiende que tenemos que generar un protocolo para los cosas donde hay dudas", aseguró Aguad, en su informe ante la comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.

Aguad indicó que volver a "foja cero es anular el acuerdo y ya se anuló", aseguró que "estoy tratando que no puedan cobrar un peso de esos juicio" iniciados por el Correo al Estado, y subrayó que "no le vamos a perdonar un peso" de la deuda que el grupo Socma tiene con el Estado.



“Hicimos lo que pudimos, obviamente que hay un enorme quebranto en perjuicio del Estado”, afirmó Aguad, en el inicio de su informe ante la comisión correspondiente en la Cámara de Diputados, en el que enfatizó que al haber una quiebra “las deudas no se pueden ni actualizar ni recargar intereses. Consecuentemente, lo que heredamos era un pasivo que teníamos que cobrar desactualizado en un 90 por ciento”.

“Las opciones eran seguir haciendo lo que se hizo durante 10 años, es decir la omisión. La otra opción era pedirle la quiebra a la empresa pero la empresa no tiene bienes, desapoderada en 2003 de los bienes” por el Estado. “Y la tercera opción era intentar cobrar ese 10 por ciento”, agregó.

Aguad aseveró además que "la familia (del Presidente) que es dueña del Correo Argentino tiene que pagarle al Estado lo que le debe y no le vamos a perdonar un peso de capital y vamos impedir que trate de cobrarle al Estado los juicios que tiene pendiente".