Tributo a Soda en la ciudad de la furia

Falta muy poco para que llegue a Buenos Aires Sép7imo día (no descansaré), el esperado espectáculo que unirá las canciones de Soda Stereo con la fastuosidad del Cirque du Soleil. El estreno oficial será el jueves 9 de marzo en Luna Park, después de una negociación larga y seguida paso a paso por la prensa desde sus inicios, allá por 2013, cuando Roberto Costa y Diego Sáenz, ambos del grupo empresarial local Pop Art, convencieron a Daniel Kon, histórico mánager de Soda, para acercarse a los responsables de la famosa compañía canadiense y tentarlos con un show similar a los que ya habían montado y con gran éxito, con temas de Los Beatles (Love) y Michael Jackson (One).

El primer contacto fue con Gil Favreau y Agathe Alie, de Relaciones con la Comunidad del Cirque du Soleil. Después una comunicación telefónica con Charles Joron, Chief Production Officer del Cirque, y pronto un encuentro decisivo con él en Montreal. Fue importante en la negociación el aporte de Afo Verde, de Sony, muy interesado en empujar el proyecto

Este año se cumple el décimo aniversario de la última gira de Soda, cuyo éxito provocó una lluvia de ofertas para todo tipo de cosas dedicadas al trío, según reveló Kon, y la asociación con una marca como la del Cirque du Soleil puede ser una buena chance de relanzar el rico repertorio musical de la banda de Gustavo Cerati (fallecido en septiembre de 2014), Zeta Bosio y Charly Alberti a nivel global.

Para la popular compañía, fundada en Québec en 1984 por dos artistas callejeros, Guy Laliberté y Daniel Gauthier, el espectáculo es parte de una estrategia de recuperación de un negocio que en 2012 daba señales de retracción (la facturación anual habia caído de mil a 850 millones de dólares) y que volvió a su cauce con los shows con temas de Los Beatles y Michael Jackson.

“Creo que las letras de Soda Stereo hablan muchas veces de sensaciones inquietantes, lo que las vuelve perfectas para combinar con el arte de la acrobacia”, sostuvo Michel Laprise, Director Creativo del Cirque du Soleil, cuyas sesiones trabajando para este espectáculo fueron más de una vez monitoreadas por gente de todo el planeta, que decidió seguirlas vía Facebook. Después del estreno en Buenos Aires, Sép7imo día (no descansaré) sale de gira por Lima, Santiago de Chile, Bogotá, Guadalajara, Monterrey y el D.F.

“Durante nuestras presentaciones en vivo, siempre intentamos que el público viviera una experiencia sensorial –señaló Zeta Bosio–, ex bajista de Soda. Y cuando vi Love, el tributo a Los Beatles, me resultó fascinante la recreación de los años 60. La idea es sorprender a los que vean este espectáculo de la misma manera que me sorprendí yo con aquél. Después de ponernos de acuerdo con el equipo de Cirque du Soleil en una lista de temas, la obra se fue armando como una historia. Y se llama Sép7timo día como homenaje a la creación. Después de escuchar nuestros discos, Michele Laprise entendió que siempre pusimos a la creación por encima de todo. Fuimos un grupo que se reiventó varias veces, ésa fue la característica más destacada de Soda Stereo”.

La reversión de En el séptimo día, tema apertura de Canción animal (1990), que será parte de la banda de sonido del show del Cirque du Soleil tiene pocas diferencias con el original. Una toma inédita de la voz de Cerati y un fragmento de Zoom –del álbum Sueño Stereo (1995)–agregado al final del flamante track en el que Bosio y Alberti trabajaron codo a codo con Adrián Taverna, histórico sonidista del trío. El resto del soundtrack es el resultado de un proceso durante el cual se digitalizaron y restauraron cintas originales, además de sumarse tomas en vivo, outtakes (descartes) de estudio y mash-ups (collage de fragmentos de varios temas en uno). El reencuentro con esas grabaciones donde aparece la voz de Cerati produjo un impacto en sus dos compañeros de ruta de Soda: “Siempre que se hable de Soda Gustavo va a estar presente, pero esto es ante todo una celebración de la música y la historia de la banda –sostuvo Alberti–. La familia de Gustavo está al tanto de lo que venimos trabajando con Zeta para estos temas. Fue raro encontrarnos nosotros dos solos en un estudio, pero también este trabajo nos ayudó de algún modo a procesar lo que pasó”.

Casi en simultáneo con el estreno de Sép7imo día (no descansaré) aparecerá un box set de edición limitada con toda la discografía del grupo en vinilo y un libro sobre Soda del periodista Marcelo Fernández Bitar. En principio se prevé que habrá por lo menos cincuenta fechas en el Luna Park, antes de la gira sudamericana y un desembarco posterior en Estados Unidos.

