Pérez piensa en "dar un paso al costado antes de las elecciones"

El titular del Comité de Regularización de la AFA, Armando Pérez, admitió hoy que está "pensando dar un paso al costado antes de las elecciones" en la Asociación del Fútbol Argentino.

"No sé qué paso voy a dar de acá para adelante. Capaz me voy antes de junio. Nosotros ya cumplimos un ciclo", expresó Armando Pérez y hasta reconoció que está "pensado en dar un paso al costado antes de las elecciones" previstas para fines de marzo o pincipio de abril.

"No me gusta estar en un lugar donde no tengamos el manejo ni el criterio que corresponde", argumentó el títular de la Comisión Normalizadora.



Pérez también salió en defensa de la gestión que encabeza: "Trabajamos lo mejor que pudimos, seguimos pensando para adelante. Pagamos los cien millones de pesos que debía de gestión anterior y pusimos en marcha la Sub 20, Sub 15 y Sub17".

Consultado sobre si está arrepentido de haber agarrado el Comité de Regularización de la AFA, Perez, en declaraciones para Radio Brisas, puntualizó que "arrepentido no, pero era la posibilidad" para "hacer más cosas y no poder hacerlo molesta".

Por otro lado sobre la designación de Claudio Ubeda como DT de la Selección Argentina Sub 20, adujo que "ni (Fernando) Marín (director del programa Fútbol para Todos) me dijo nada de Ubeda ni el gobierno, fue una decisión mía porque estaba dentro de unas carpetas".

Se refirió también a la situación del preparador fisico del seleccionado argetino Sub 20, Gerardo Salorio, quien recibió críticas y a quien se le abrió un sumario por sus persistentes reacciones desmedidas en ocasión del clásico ante Brasil en el reciente Sudamericano de Ecuador. "Tomamos algunas decisiones y le enviamos de alguna forma un descargo. Tenemos que charlar con Salorio", se limitó a anticipar.

En cuanto a las declaraciones que durante la jornada hizo para Radio El Mundo, el titular del Comité Regularizador aceptó que la falta de tiempo y las urgencias económicas de los clubes atentaron contra la posibilidad de hacer "una licitación como corresponde" para otorgar los derechos audiovisuales del fútbol argentino.

"Hay que entender el contexto y el apuro que hay por solucionar un problema de dinero que tiene el fútbol argentino. La verdad, tendríamos que haber hecho una licitación con todo lo que corresponde, pero no teníamos el tiempo y los clubes no estaban dispuestos a tener tanto tiempo para armarla", argumentó el dirigente.

"Había un apuro por salir de este contexto irracional de la necesidad de dinero que tienen los clubes", subrayó.

"Si hubiéramos sido prolijos y hacíamos una licitación, lo primero era hacer un análisis de cuánto cuesta el fútbol argentino", esgrimió, un día después de que en AFA presentaron su propuesta para hacerse de los derechos audiovisuales del fútbol argentino, en sobre cerrado, las empresas ESPN, Fox-Turner y MediaPro.

Por otro lado, señaló que FIFA "el miércoles va a contestar si modifican algo o no del estatuto" tras la reunión con dirigentes locales que le ratificaron su acuerdo en el sistema de representatividad, y destacó que la Comisión Regularizadora, en su gestión, "cumplió con el ordenamiento que pidió la FIFA".